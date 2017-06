dnes 10:16 -

OZNAM ZSSK: S "Vojakom Švejkom" z Medzilaboriec cez Lupków až do poľských Beskýd Vlaky na trase Medzilaborce – Lupków – Sanok/Rzeszów otvárajú priestor cykloturistike Prípoje v Rzeszówe zabezpečia spojenie až do Varšavy a Gdanska Bratislava 29. júna (TASR) - Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) a poľský POLREGIO pripravili po siedmich rokoch obnovenie vlakového spojenia na trati Medzilaborce – Lupków – Sanok/Rzeszów a späť. Dovolenkové vlaky, v Poľsku nazývané „Vojak Švejk", budú premávať počas víkendov od 1. júla do 3. septembra 2017 a otvárajú tak priestor na letné výlety do slovensko-poľského pohraničia, prípadne ďalej.

Cesta železnicou vedie priamo cez Lupkovský tunel, ktorý pretína štátnu hranicu, do turisticky atraktívneho poľského regiónu Bieszczady. Jeho lákadlom je napríklad skanzen v Sanoku, ktorý je podľa jeho webovej stránky najväčší v Poľsku, či hrebeň východných Karpát. Vlaky, ktoré budú zo Sanoku pokračovať až do Rzeszówa, majú v tejto stanici prípoje až do Varšavy či Gdanska alebo Gdynie.

Medzilaborce – Lupków – (Sanok, Rzeszów) a späť

číslo vlaku - Os 8985* - Os 8987** - Os 8984** - Os 8986*

Medzilaborce - 10.31 - 17.48 - 10.24 - 17.36 h

Lupków - 10.54 - 18.11 - 10.00 - 17.12

Sanok - 12.16 - 19.31 - 08.33 - 15.50 h

Rzeszów - 22.05 - 05.54 h

* Ide v sobotu od 1. 7. do 2. 9.

** Ide v sobotu a v nedeľu od 1. 7. do 3. 9. Informáciu TASR poskytol riaditeľ odboru komunikácie a hovorca ZSSK Tomáš Kováč.