Kariéra na Wall Street: Investičný bankár odporúča, čítať každú jednu stranu novín

Zdroj: BI

Foto: SITA/AP

dnes 11:23 -

Michael Ventura vyštudoval politickú vedu, na Colgate University v New Yorku. V súčasnosti je riaditeľom akciových kapitálových trhov v RBC Capital Markets. RBC sa v roku 2016 umiestnila v USA medzi Top 10 investičných bánk podľa Dealogic.



Server businessinsider požiadal Venturu o radu pre mladých ľudí s nefinančným zázemím, ktorí majú záujem presadiť sa na Wall Street. Podľa neho by sa mali zamerať na denné spravodajstvo. "Buďte informovaní a sledujete aktuálne udalosti. Prečítajte si denník Wall Street Journal alebo New York Times každý deň, článok za článkom, každú jednu sekciu."

Áno, to znamená aj časť vyhradenú životnému štýlu. Je dôležité byť informovaný o hybných silách, ktorými sa riadi biznis na Wall Street, tvrdí Ventura, ale orientovať sa v bežnejších bodoch konverzácie je rovnako dôležité. "Čítanie štvrtkovej prílohy Štýly pomôže mladým zamestnancom, aby mali dobrý prehľad. To znamená, že ak sa po práci stretnú s mojou ženou a ona im povie, že pracuje v módnom priemysle, budú môcť s ňou komunikovať a dospieť k zrozumiteľným a zmysluplným poznámkam, a to je veľmi cenné," povedal Ventura. "Hovorí to o vyspelosti jedinca, je to dôkaz, že dokážete čeliť situáciám, keď ste zoči-voči klientovi. Pomáha to vytvárať lojálnosť a zmysel pre komunitu."