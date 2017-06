Kurz eura je príliš nízky,aj preto má Nemecko veľký obchodný prebytok

dnes 16:46 -

Kurz eura je príliš nízky pre konkurencieschopnosť nemeckej ekonomiky. A nemecký obchodný prebytok by bol len polovičný bez súčasnej voľnej menovej politiky Európskej centrálnej banky (ECB). Uviedol to dnes nemecký minister financií Wolfgang Schäuble.

"Náš prebytok bežného účtu, ktorý je v skutočnosti predmetom medzinárodnej diskusie, súvisí s výmenným kurzom eura a ten je príliš nízky pre konkurencieschopnosť nemeckej ekonomiky," povedal Schäuble na konferencii.

"Pre celkovú konkurencieschopnosť eurozóny je to možno dobré," pripustil Schäuble. Dodal, že pri takom kurze eura, aký bol pred zavedením ultra voľnej menovej politiky ECB, by aj bilancia Nemecka bola iná a jeho obchodný prebytok by bol polovičný.

Minister uviedol, že Medzinárodný menový fond (MMF) mal pravdu, keď povedal, že Nemecko musí viac investovať. Problémom Berlína však nie je nedostatok financií na investície do infraštruktúry, ale skôr nedostatočný priestor v oblasti plánovacej kapacity napríklad v stavebníctve, uzavrel Schäuble.