Podľa A. Merkelovej by sa EBA mal presunúť z Londýna do Frankfurtu

dnes 11:31 -

Európsky úrad pre bankový dohľad (EBA) by sa mal po vystúpení Británie z Európskej únie presťahovať do Frankfurtu nad Mohanom. Uviedla to tento týždeň nemecká kancelárka Angela Merkelová, podľa ktorej by takýto krok mal opodstatnenie, keďže Frankfurt je finančným centrom najväčšej európskej ekonomiky.

"Sme presvedčení, že sídlo EBA by sa malo presunúť do Nemecka, keďže máme na to vhodné finančné centrum, a to v podobe Frankfurtu," povedala Merkelová v stredu (31.5.). Vo Frankfurte nad Mohanom už sídli Európska centrálna banka (ECB) a centrálu tam má aj nemecký úrad pre dohľad nad finančným trhom Bafin. Okrem toho v nemeckom finančnom centre sídli aj Európsky úrad pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA).

Ako inštitúcia Európskej únie bude EBA po odchode Británie z EÚ musieť Londýn, kde momentálne sídli, opustiť a presunúť sa na kontinent. Nemecký minister financií Wolfgang Schäuble už skôr vyhlásil, že EBA by sa mal presunúť do Frankfurtu, pričom úrad by sa spojil s EIOPA. Takéto riešenie navrhuje aj Európska komisia, ktorá si od toho sľubuje úspory. S tým ale EBA nesúhlasí. Ako úrad uviedol, Brusel od tohto kroku veľké úspory očakávať nemôže, nakoľko počty zamestnancov v kľúčových oblastiach už boli zredukované na najnižšiu možnú mieru.