Dr. Skaza varuje: Na finančných trhoch je bublina vo všetkom

Zdroj: marketwatch;CNBC

Foto: YT/bloomberg

dnes 11:19 -

"Vo všetkom je bublina. Žiadne ceny aktív nie sú veľmi nízko," povedal Faber pre televíziu CNBC. Jeho krutá prognóza by nemala prekvapiť tých, ktorí sledujú Faberove vyjadrenia v priebehu rokov. Jeho najnovšie upozornenie prichádza v čase historickej rally, čo prihráva jeho slovám určitú pozornosť. "Sme niekde medzi rokmi 1999 a 2000," povedal s odvolaním sa na technologickú bublinu a jej následný kolaps."Raz táto bublina praskne. Keď k tomu dôjde, ľudia stratia 50 % svojich aktív," predpovedá Faber.

Od novembra si index S&P 500 a Dow Jones Industrial Average pripísali dvojciferné zisky. Poháňala ich nádej, že Trumpova administratíva povedie k vytvoreniu pozitívnej klímy na Wall Street. "Nesúhlasil by som s tým, že Trump je zlý pre trhy a ekonomiku, ale niektoré jeho vyhlásenia a kroky skutočne nie sú pre USA priaznivé," povedal Faber.

Eufória, ktorá sa dostala na trh od novembrových prezidentských volieb sa už vytratila, keď sa Trump snaží držať mnohých svojich predvolebných sľubov. Napriek tomu väčšina analytikov stále verí, že býči trend bude pretrvávať. Nie však Faber. Ten sa domnieva, že spotreba je v tomto štádiu oživenia ekonomiky relatívne slabá a predpovedal, že vzhľadom na rast cien finančných aktív sa mzdy budú klesať a americká ekonomika bude ďalej oslabovať.

Inak povedané, Faber by na americkom trhu neinvestoval. Domnieva sa, že príde deň, kedy technológickí obri ako je Tesla, Amazon, či Netflix prídu počas jednej session o 10 %. Všetky tri dokázali prekonať širší trh a pomohli indexu Nasdaq Composite získať takmer 20 % za posledných šesť mesiacov.

Jedno z prvých upozornení, ktoré naznačuje, že trh sa niekam posúva, je zmena volatility. "Nerozumiem, prečo je volatilita taká nízka, ale keď akcie rastú, keď sa zvyšuje volatilita, bude to znamenie, že sa niečo deje," povedal.





Index volatility CBOE VIX, ktorý meria očakávania investorov ohľadom volatility pre najbližších 30 dní, je podivuhodne nízko. Mesačný priemer 10,89 v máji bol najnižší od novembra 2006, podľa Dow Jones Data Group.

Faber odporúča investovať do amerických dlhopisov, pretože zaručujú "určitý výnos" a najmä vzhľadom na takmer nulové úrokové sadzby v Japonsku a väčšine Európy. Dlhopisy sú tak jediným americkým aktívom, ktorým Faber neopovrhuje, hoci aj to pravdepodobne čelí rastúcej bubline. Dr. Skaza uprednostňuje európske aktíva a zlato a 90 % jeho investícií mieri do akcií a dlhopisov na rozvíjajúcich sa trhoch.