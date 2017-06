Oddnes budú obchody počas sviatkov a dní pracovného pokoja zatvorené

dnes 10:16 -

"V záujme ochrany zamestnancov sa v súlade s kultúrnymi tradíciami SR ustanovujú dni, počas ktorých nie je možné nariadiť a ani dohodnúť so zamestnancom prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác," uvádza sa v novele zákonníka.



Týmito dňami budú: 1. január, 6. január, Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa, Veľkonočný pondelok, 1. máj, 8. máj, 5. júl, 29. august, 1. september, 15. september, 1. november, 17. november, 24. december po 12. hodine, 25. december a 26. december. Výnimku budú mať len tie prevádzky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie potrieb obyvateľstva a sú vymedzené v zákone.

V prípade zatvorenia obchodov počas Veľkonočného pondelka pôvodne novela Zákonníka práce počítala so zatvorením obchodov len do 14. hodiny. Parlament však schválil pozmeňujúci návrh Ľuboša Blahu (Smer-SD) a obchody tak budú zatvorené celý deň.



Schválením ďalšieho pozmeňujúceho návrhu Mariána Kéryho (Smer-SD) bude počas 8. mája a 1. septembra platiť výnimka na predaj kvetov a 1. novembra na predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta.