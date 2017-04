Pre brexit na exporte najviac stratí Nemecko

dnes 14:31 -

Nemecko, Holandsko, Francúzsko. Také je poradie krajín, ktoré najviac utrpia odchodom Veľkej Británie z Európskej únie v roku 2019. Podľa publikácie Euler Hermes The Taming of the Brexit Nemecko stratí na svojom exporte do Spojeného kráľovstva 8 miliárd eur, Holandsko 4 a Francúzsko 3 miliardy eur.

Čo sa týka výpadku v investíciách pre brexit, experti Euler Hermes očakávajú na prvých troch priečkach trojicu krajín s najväčšími stratami USA (25 miliárd eur), Holandsko (15 miliárd eur) a Francúzsko (6 miliárd eur).

Podľa publikácie krajinu ako Slovensko odchod Veľkej Británie ovplyvní len v nízkej miere. Export tovarov má Slovensku v období 2017-2021 klesnúť o 0,2 miliardy eur, export služieb odborníci Euler Hermes predpokladajú nemenný a HDP má klesnúť o 0,3 percentuálneho bodu. Čo a týka insolventnosti v podnikateľskom prostredí, počas stanovených rokov má byť nižšia o menej než 1 %.

"Brexit v dlhodobom horizonte nemusí byť ekonomickou katastrofou, ale je jasné, že výrazne ovplyvní európsky trh s viac ako 450 miliónmi ľudí, pričom možno očakávať obmedzenia na rôznych úrovniach vzájomného obchodovania medzi krajinami," komentuje závery publikácie country manager spoločnosti Euler Hermes Peter Mucina.

Eurozóna môže celkovo podľa odborníkov v priebehu najbližších 4 rokov stratiť až 24,6 miliardy eur na exporte tovarov. Ďalších 5,5 miliardy eur predstavujú straty na exporte služieb. Očakáva sa tiež pokles vo vývoji HDP o 0,4 percentuálneho bodu, objem priamych zahraničných investícií má byť podľa expertov o 18,2 miliardy eur nižší.

Veľká Británia 29. marca 2017 oficiálne oznámila Bruselu zámer opustiť Európsku úniu. Začali sa tak dvojročné rokovania ohľadom urovnania vzťahov a záväzkov Spojeného kráľovstva a Únie. Definitívny odchod je stanovený na jar 2019.

TASR informovala spoločnosť Euler Hermes.