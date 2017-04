Samsung očakáva za 1. kvartál takmer 50-% rast prevádzkového zisku

dnes 9:16 -

Juhokórejská technologická spoločnosť Samsung predpokladá v 1. kvartáli prevádzkový zisk na úrovni takmer 10 biliónov wonov. V prípade, že sa odhady naplnia, bude to znamenať rast zisku takmer o 50 %.

Samsung dnes uviedol, že za 1. štvrťrok by mal konsolidovaný prevádzkový zisk dosiahnuť 9,9 bilióna wonov (8,2 miliardy eur). To by pre firmu znamenalo druhý najvyšší kvartálny prevádzkový zisk v histórii. Zatiaľ najvyšší dosiahla spoločnosť v 3. štvrťroku 2013, keď prevádzkový zisk predstavoval 10,1 bilióna wonov.

Samsung okrem toho zverejnil prognózu aj v oblasti tržieb. Ako uviedol, konsolidované tržby by mali dosiahnuť okolo 50 biliónov wonov. Výsledky by mala spoločnosť zverejniť koncom apríla.