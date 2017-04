Prevádzka jadrových zariadení v SR bola vlani bezpečná

dnes 10:31 -

BRATISLAVA 3. marca (SITA) - Slovenské jadrové elektrárne boli v minulom roku prevádzkované bezpečne a spoľahlivo. Na základe svojich kontrol to konštatuje Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD). „Na základe výsledkov kontrolnej a hodnotiacej činnosti môžeme konštatovať, že jadrové zariadenia v Slovenskej republike boli v roku 2016 prevádzkované bezpečne a spoľahlivo, bez závažných udalostí, ktoré by viedli k tomu, že by sme museli vydať príkaz na zníženie výkonu alebo na odstavenie reaktora respektíve zastavenie prevádzky jadrovej elektrárne,“ uviedol úrad. Ten vlani vykonal na jadrových zariadeniach 189 inšpekcií, z toho 16 skončilo formou protokolu, ostatné ako záznam.

Aj napriek bezpečnej a spoľahlivej prevádzke jadrových blokov zistil ÚJD menšie udalosti bez osobitnej významnosti z hľadiska jadrovej bezpečnosti. Na dvoch jadrových blokoch Atómovej elektrárne Bohunice zaevidoval úrad jedenásť prevádzkových udalostí podliehajúcich hláseniu dozornému orgánu. „Nevyskytol sa však žiadny prípad automatického odstavenia reaktora,“ dodal ÚJD.

V jednom prípade sa porušili limity a podmienky bezpečnej prevádzky. Dôvodom porušenia bolo prekročenie trendu vychladzovania kompenátora objemu a prekročenie dovoleného rozdielu teplôt chladiva kompenátora a primárneho okruhu počas odstavovania tretieho bloku do generálnej opravy. ÚJD zistil, že pochybil vedúci reaktorového bloku a operátor primárneho okruhu, ktorým následne odňali poverenie na výkon funkcie, ktoré im po preskúšaní vrátili. Ďalšou bezpečnostne významnou udalosťou bola deštrukcia štartovacích AKU batérií dieselgenerátora pre riadenie ťažkých havárií. Udalosť bola spôsobená nedostatočnou kontrolou hladiny elektrolytu v batériách.

Na prvom a druhom bloku Atómovej elektrárne Mochovce boli vlani zrealizované opatrenia z akčného plánu pre zvyšovanie ich bezpečnosti. Opatrenia boli prijaté na základe výsledkov záťažových testov po jadrovej udalosti v japonskej Fukušime. ÚJD zaevidoval na mochoveckých blokoch dvanásť udalostí podliehajúcich hláseniu dozornému orgánu. Najvýznamnejšou prevádzkovou udalosťou bolo automatické odstavenie reaktora na prvom bloku Atómovej elektrárne Mochovce. „Príčinou udalosti bol falošný nárast hladiny vody v parogenerátore počas manipulácie na ventiloch merania hladiny. Automatiky počas udalosti pracovali štandardne podľa projektu,“ doplnil úrad.

ÚJD vykonal kontroly aj na jadrových blokoch, ktoré sú vo výstavbe, čiže na treťom a štvrtom bloku Atómovej elektrárne Mochovce. „Pravidelne sme kontrolovali a hodnotili stav jadrových zariadení vo výstavbe, kvalitu montáže vybraných zariadení a stavebných konštrukcií, realizáciu pomontážnych kontrol zmontovaných technologických celkov alebo ich častí, ako aj priebeh testov a skúšok, či už na stavbe, alebo priamo u výrobcu,“ dodal úrad.

Kontrole sa nevyhli ani vyraďované jadrové bloky. „Vyraďovanie Jadrovej elektrárne Bohunice A1 sa v minulom roku realizovalo podľa plánu druhej etapy vyraďovania,“ uviedol ÚJD. Havarovaná elektráreň A1 je od vlaňajšieho augusta v tretej a štvrtej etape vyraďovania. Úrad si posvietil aj na vyraďovanie dvoch blokov bohunickej jadrovej elektrárne V1. „Vyraďovanie Jadrovej elektrárne Bohunice V1 sa vlani realizovalo podľa plánu druhej etapy vyraďovania,“ konštatoval dozorný orgán.