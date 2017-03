Prísna cenová regulácia by sa mala postupne zmierňovať, tvrdí Šefčovič

dnes 12:46 -

BRATISLAVA 21. marca (SITA) - Eurokomisár zodpovedný za vznik Energetickej únie Maroš Šefčovič vidí budúcnosť v oblasti cenovej regulácie energií v jej znižovaní „Navrhujeme, aby v podstate zvýšením fungovania trhových princípov sme postupne graduálnym a sociálne citlivým spôsobom odstraňovali aj veľmi prísnu cenovú reguláciu,“ povedal na utorňajšej tlačovej besede Šefčovič.

Podľa neho vznikajúca Energetická únia bude mať za úlohu rozprúdiť trhové mechanizmy. „Tak, aby mali ľudia možnosť vybrať si takzvané dynamické naceňovanie. To znamená, že v čase, keď najviac ľudí používa elektrinu by ste platili o niečo viac, ale napríklad večer by ste platili menej. V konečnom dôsledku by mohli ľudia ušetriť,“ doplnil Šefčovič.

Prísnu cenovú reguláciu by mala podľa eurokomisára nahradiť koncepcia riešenia energetickej chudoby. „Presadzujeme, aby sa v tomto prípade využívali sociálne mechanizmy, ktoré majú k dispozícií jednotlivé krajiny,“ dodal Šefčovič. Eurokomisár však upozorňuje, že sociálne mechanizmy na riešenie energetickej chudoby by mali byť cielené. „Musia smerovať k tým ľuďom, ktorí sa rozhodujú, či si kúpia potraviny, alebo zaplatia za elektrinu či teplo. A nie tým, ktorí si vyhrievajú bazény,“ zdôraznil Šefčovič.

„Myslím si, že toto je princíp, ktorý by mohol nasmerovať viacej prostriedkov smerom k tým, ktorí túto sociálnu pomoc potrebujú. Treba však zároveň rozprúdiť zdravšie trhové prostredie, ktoré prostredníctvom konkurovania si navzájom dodávateľov energií by viedlo k nižším cenám energií,“ uzavrel Šefčovič.

Slovenská vláda minulý týždeň predstavila nový zákon o regulácii v sieťových odvetviach. Podľa neho by mali cenové rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví kontrolovať aj ministerstvá hospodárstva a životného prostredia. Vláda bude mať väčšiu kontrolu nad regulačným úradom aj tým, že jeho šéfa už nebude musieť menovať prezident SR. Vymenuje ho priamo vláda. Premiér Robert Fico sa viackrát vyjadril, že pokiaľ bude pri moci jeho strana, na Slovensku bude pre chránených odberateľov, čiže pre domácnosti a malé podniky, prísna cenová regulácia.

Slovensko sa už snažilo vyriešiť aj problematiku energetickej chudoby. Prvú koncepciu energetickej chudoby na Slovensku schválila vláda ešte v júni 2014. Doteraz sa však nepodarilo prijať potrebnú legislatívu na jej vyriešenie. Primárnym problémom pre riešenie energetickej chudoby je jej definícia, meranie jej úrovne a spôsob identifikácie ľudí, ktorí pri platení za energie potrebujú pomoc.