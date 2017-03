dnes 14:46 -

Globálna ekonomika pokračuje v zotavovaní. Tempo jej rastu sa tento a budúci rok mierne zrýchli. Podporia ho fiškálne stimuly veľkých ekonomík. Ale zároveň stále pretrváva nebezpečenstvo, že politická neistota a finančné riziká môžu zotavovanie globálneho hospodárstva spomaliť. Uviedla to vo svojej najnovšej správe Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), ktorá potvrdila svoju predchádzajúcu prognózu pre tento aj nasledujúci rok.

Podľa organizácie so sídlom v Paríži sa globálny hrubý domáci produkt (HDP) v tomto roku zvýši o 3,3 % a v roku 2018 o 3,6 % tak, ako uviedla vlani v novembri.

OECD ale výrazne revidovala smerom nahor svoju predpoveď pre britskú ekonomiku. Najnovšie očakáva, že HDP krajiny stúpne tento rok o 1,6 %, a nie o 1,2 %. Ale odhad na budúci rok ponechala bez zmeny na úrovni 1 %.

Upozornila tiež, že členské štáty stále nepodnikli dostatočné kroky v oblasti fiškálnej politiky a štrukturálnych reforiem, čo by podporilo dopyt. Úrokové sadzby sú pritom nízke, takže si mnohé krajiny môžu dovoliť nové dlhy na financovanie projektov, ktoré by pomohli zvýšiť hospodársky rast aj zamestnanosť. OECD však pripomenula, že takéto kroky by mali sprevádzať aj reformy.

OECD ponechala bez zmeny tohoročnú prognózu pre eurozónu, ktorej predpovedá rast HDP o 1,6 %. Ale budúcoročný odhad znížila na 1,6 % z 1,7 %.

Čo sa týka vývoja rastu americkej ekonomiky, OECD zlepšila predpoveď pre tento rok na 2,4 % z 2,3 % vďaka stúpajúcemu domácemu dopytu, no zhoršila odhad pre rok 2018 na 2,8 % z 3 %.

Výkon čínskej ekonomiky by mal tento rok vzrásť o 6,5 % a v nasledujúcom roku sa jej rast spomalí na 6,3 %. OECD zároveň odporučila vláde v Pekingu, aby sa sústredila na výdavky na zdravotníctvo a vzdelávanie.

India bude podľa nej profitovať z vyšších príjmov z daní a efektívnejších verejných výdavkov. OECD ale mierne znížila odhad rastu indickej ekonomiky v súčasnom fiškálnom roku, ktorý sa končí 31. marca, na 7,3 % zo 7,6 %, predpoveď pre budúci rok však ponechala na úrovni 7,7 %.

Organizácia tiež varovala pred rýchlo sa zvyšujúcimi cenami domov v niektorých krajinách, čo môže podľa nej spôsobiť problémy v ekonomike. Týka sa to napríklad Austrálie, Británie, Kanady i Švédska.

Upozornila tiež, že pre Brazíliu, Indonéziu, Rusko a Turecko predstavujú vážnu hrozbu nepriaznivé zmeny menových kurzov. Dôvodom sú ich vysoké dlhy denominované v dolároch.