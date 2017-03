Rana kubánskej ekonomike: Zlé počasie komplikuje dodávky cigár

Zdroj: ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 9:28 -

Podľa odborníkov, ktorí dorazili na týždenný festival cigár, nie je Kuba schopná kvôli zlému počasiu uspokojiť dodávky niektorých kvalitných značiek. Obmedzené dodávky ale nemusia byť tragédiou, dôležité podľa odborníkov je, aby Kuba udržala kvalitu svojich produktov, a to sa jej podľa nich zatiaľ darí.

Problémy s dodávkami prichádzajú v čase, keď dopyt po kubánskych cigarách rastie, doma aj v zahraničí. Doma sa zvyšuje dopyt vďaka prudkému rastu počtu turistov a v zahraničí hlavne vďaka rozvíjajúcim sa trhom. Vlani predaj kubánskych cigár stúpol o päť percent na 445 miliónov USD.



Kubánska tabaková spoločnosť Habanos uviedla, že predaj na domácom trhu sa zvyšuje spolu s 13-perccentným rastom počtu turistov na ostrove. Turistiku podporilo väčšie uvoľnenie pravidiel pre cesty z USA na Kubu v rámci normalizácie vzťahov medzi oboma krajinami. USA takisto zrušili reštrikcie na počet kubánskych cigár, ktoré si môžu turisti priviezť z Kuby do USA, čo ďalej zvyšuje dopyt.





Majiteľ obchodu v Zürichu Manuel Frölich, ktorý predáva karibský rum, kávu a cigary, agentúre Reuters povedal, že má problémy so získaním rôznych kubánskych produktov. "Bežne sme v našom obchode predávali kubánsku kávu , ale dva roky už nie sme schopní ju získať. Nemajú jej dosť ani pre domáci trh, pretože je tam tak veľa turistov," uviedol. "Cigary, ktoré tvoria polovicu našich príjmov, je tiež ťažké získať. Už vlani sme začali mať problémy s dodávkami, len sa to zhoršuje," dodal.

Farmári však veria, že problémy s dodávkami by čiastočne mohli pomôcť vyriešiť tohtoročný zber. Polia v provincii Pinar del Río, ktoré je hlavným miestom pre pestovanie tabaku na Kube, sú pokryté zdravými zelenými rastlinami tabaku. Podľa miestnych farmárov to vyzerá, že by úroda mohla byť najlepšie za niekoľko rokov. Tabak je však potrebné ešte spracovať. Prvé cigary z tohtoročnej úrody by sa tak mohli začať objavovať na trhu v treťom štvrťroku.