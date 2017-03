Minimálna mzda v EÚ vzrástla vlani rýchlejšie ako inflácia

dnes 15:16 -

Vlani nominálne vzrástla minimálna mzda v EÚ priemerne o 5 %. Z najnovšej štúdie nemeckého Hospodárskeho a sociálno-vedeckého ústavu Hansa Böcklera (WSI) vyplýva, že v západných krajinách eurozóny dostáva zamestnanec v tejto mzdovej kategórii 9,76 eura vo Francúzsku, 9,52 eura v Holandsku, 9,28 eura v Belgicku, 9,25 eura v Írsku a 8,84 eura v Nemecku. V Británii sa platí 8,79 eura, ale to je po silnom poklese hodnoty miestnej meny. Ak by zostala libra na úrovni pred referendom o brexite, minimálna mzda v krajine by bola 9,92 eura. Najvyššia je však v Luxembursku, 11,27 eura.

V krajinách južnej Európy sa táto hodinová mzda pohybuje od 3,35 eura v Grécku, po 4,29 eura v Španielsku.

V strednej a východnej Európe zaostáva vo väčšine za juhom kontinentu. V Poľsku sa napríklad platí 2,26 eura na hodinu.

V 21 krajinách EÚ vzrástla minimálna mzda k 1. januáru, alebo už v priebehu vlaňajška. Stagnovala len v silno zadlženom Grécku.

Vlani vzrástla minimálna mzda v EÚ najvýraznejšie od roku 2007. V dôsledku nízkej inflácie bol jej reálny vzostup zreteľný.