Konečne! Inflácia v eurozóne po štyroch rokoch zdolala cieľ ECB

Zdroj: patria

Foto: TASR/AP

dnes 13:59 -

Nedá sa očakávať, že by Európska centrálna banka reagovala na vyššiu infláciu ústupom od menovej expanzie. Tovar bez energií a potravín prakticky nezdražuje, inflácia zostáva dlhodobo v blízkosti nuly. Ale dynamika cien v službách posledné tri mesiace zrýchľuje. Ak by tento trend pokračoval a jadrová inflácia by začala postupne rásť, môže ECB zmeniť názor.





Hlavným dôvodom pre zachovanie postoja ECB je neistota pred blížiacimi sa francúzskymi prezidentskými voľbami, ktorá v uplynulých týždňoch dokázala dostať pod tlak periférne dlhopisové trhy. Ak by sa situácia na politickej scéne po voľbách vo Francúzsku a v Holandsku upokojila a pokračovalo by postupné vylepšovanie situácia na trhu práce tak, ako to ukázali aj dnešné čísla za január, mohlo by to viesť ECB na jeseň k ďalšiemu osekaniu politiky kvantitatívneho uvoľňovania. Miera nezamestnanosti v eurozóne síce zostala po zaokrúhlení bezo zmien, ale nezamestnaných ďalej ubúda.







Zhrnuté a podčiarknuté: inflácia nestačí, ECB čaká na pokojnejšiu politickú situáciu, vyššiu jadrovú infláciu a silnejší trh práce, až potom by sa mohla pomaly chýliť ku koncu politika lacného eura. Takýto obrat ale pre túto chvíľu na programe dňa nie je. A ak pôjdu v najbližších mesiacoch sadzby v USA hore, doláru sa otvoria možnosti krátkodobo na fronte s eurom zabodovať.