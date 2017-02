Londýn podľa Bundesbanky zostane najdôležitejším finančným centrom Európy

dnes 10:16 -

BRATISLAVA 27. februára (SITA) - Londýn zostane „najdôležitejším finančným centrom Európy“ aj napriek britskému rozhodnutiu o vystúpení z Európskej únie. Pre spravodajský portál bbc.com to uviedol počas víkendu člen Výkonnej rady nemeckej centrálnej banky Andreas Dombret. Výsledok referenda podľa neho definitívne znamená, že Veľká Británia opustí EÚ a v rokovaniach s Londýnom je teraz dôležitý pragmatický prístup.

„Považujem za svoju úlohu, aby bol (proces vystúpenia) tak hladký, ako je to len možné, a môžem sľúbiť, že budeme tak pragmatickí, ako to len bude možné,“ povedal jeden z najvyšších predstaviteľov Bundesbanky. Brexit podľa neho nie je „bezrizikový“, upozornil však, že riziká pre európske finančné služby sú „dvojstranné“.

„Riziká sa netýkajú len Londýna, vidím riziká aj pre Nemecko a zvyšok Európy, ak by mal mať brexit ekonomické dopady, nebudú sa koncentrovať na Veľkú Britániu, zasiahne to aj zvyšok Európy,“ povedal. Londýn ako finančné centrum pravdepodobne stratí časť pracovných miest, tie však nemusia odísť iba do Európy, ale napríklad aj do USA, upozornil Dombret. „To tiež nie je celkom zlé, nakoľko riziká sa diverzifikujú do viacerých finančných centier, a tu vidím z pohľadu finančnej stability určité pozitíva,“ uzavrel člen Výkonnej rady Bundesbanky.

http://www.bbc.com/news/business-39095438