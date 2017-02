Mladí Slováci sa vlani v bankách zadlžovali viac

dnes 11:16 -

Zadlženosť mladých na Slovensku rastie. Priemerne si ľudia do 35 rokov vlani v bankách požičiavali viac ako 60.000 eur a najčastejšie žiadali o hypotéku v Bratislavskom kraji. Potvrdzujú to banky, ktoré za rok 2016 evidujú nárast poskytnutých úverov mladým na financovanie bývania.

"Realitný, hypotekárny boom a boom nízkych úrokových sadzieb sa prejavil aj na skupine klientov do 35 rokov žiadajúcich o úver na bývanie. V priebehu uplynulého roka sme zaznamenali nárast mladých žiadateľov o 16 % oproti predošlému obdobiu," vyčíslila hovorkyňa Tatra banky Zuzana Povodová. Rovnaké skúsenosti majú aj ostatné finančné domy.

Slovenská sporiteľňa vlani ľuďom do 35 rokov poskytla o pätinu viac úverov ako v roku 2015. "Počet hypoték so štátnym príspevkom pre mladých vzrástol medziročne o 15 %. Z celkového počtu hypoték bolo v priemere 17 % hypoték so štátnym príspevkom," doplnila štatistiky vedúca oddelenia úverových produktov vo VÚB Angelika Farkašová. ČSOB vlani zaznamenala mierny medziročný pokles počtu klientov do 35 rokov. Podľa slov hovorkyne banky Anny Jamborovej sa pod to podpísal aj vysoký počet refinančných hypoték.

Priemerne si mladí pritom požičiavali 60.000 eur alebo mierne viac. "Priemerná výška úveru bola vlani takmer 60.000 eur. Medziročne sa zvýšila približne o 3500 eur," vyčíslila hovorkyňa Slovenskej sporiteľne Marta Cesnaková. V Tatra banke priemerná výška úveru žiadateľov do 35 rokov bola 67.000 eur, vo VÚB 66.219 eur. "Priemerná výška hypotéky klientov do 35 rokov vrátane bola v roku 2016 zhruba 60.000 eur. V porovnaní s rokom 2015 je to nárast o viac ako 14 %," doplnila Jamborová.

Podľa bánk je pritom najvyšší záujem o úvery v Bratislavskom kraji, najmä v hlavnom meste. Banky nezaznamenávajú, že by mali mladí problém úver splácať. "Platobná disciplína klientov v tejto skupine je porovnateľná s celou skupinou klientov v portfóliu. Problém so splácaním úverov a jeho príčiny sú natoľko individuálne, že nie nutne súvisia s vekom klienta," skonštatovala Povodová. Problémy s nesplácaním neeviduje ani ČSOB. "Neevidujeme takýto trend. V prípade hypotekárnych úverov majú totiž títo klienti o niečo lepšiu platobnú disciplínu ako klienti nad 35 rokov," tvrdí Jamborová.

Mladí do 35 rokov majú možnosť získať štátny príspevok k hypotéke. Jeho získanie je podmienené výškou príjmu žiadateľa. Ten nemôže byť vyšší, ako je 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Záujemcovia by mali pravidelne sledovať vývoj maximálnej hranice príjmu, kedy ju môžu získať. Ministerstvo financií (MF) SR za minulý rok eviduje 71.602 zmlúv o hypotekárnom úvere s nárokom na štátny príspevok pre mladých. Relevantný údaj, koľkých mladých ľudí sa tento nárok týka, rezort k dispozícii nemá, pretože na jednej zmluve môže byť viacero spoludlžníkov, pričom ich počet sa navyše počas roka často mení. "Výdavky na štátny príspevok pre mladých poberateľov hypotekárnych úverov predstavovali za rok 2016 takmer 30 miliónov eur," vyčíslil tlačový odbor MF SR.

Rezort však pripravuje zmenu systému podpory hypotekárnych úverov pre mladých z priamej na nepriamu. "Mala by mať formu odpočítateľnej položky od daňovej povinnosti založenej na obdobnom princípe ako daňový bonus. Cieľom tejto reformy je výrazné zjednodušenie a zníženie administrácie poskytovania štátnej podpory k hypotekárnym úverom pre mladých," avizuje ministerstvo. Začať platiť by mala od roku 2018. "Prvýkrát by sa nový systém podpory mohol uplatniť za zdaňovacie obdobie roka 2018. V súčasnosti analyzujeme možnosti nastavenia parametrov a podmienok pre zavedenie takejto odpočítateľnej položky. Nateraz je preto predčasné hovoriť o konkrétnom nastavení parametrov," dodalo MF SR.