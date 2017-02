Fúzia, ktorá pozmení tvár európskeho automobilového trhu: Peugeot by mohol kúpiť Opel od GM

Zdroj: bloomberg;FT

PSA vyrába automobily Peugeot a Citroen a je druhou najväčšou európskou automobilkou z hľadiska predaja. Ak by sa s GM dohodla, vznikol by výrobca s 16 percentami na európskom trhu s osobnými autami - a zároveň regionálna dvojka po nemeckom gigante a vlani najväčšej svetovej automobilke Volkswagene.

Podľa zdrojov by sa dohoda mohla objaviť v priebehu najbližších týždňov. Je ale vraj tiež možné, že rozhovory skrachujú.

Akcie Peugeot po zverejnení špekulácií vystrelili hore. Na burze v Paríži si pripisovali aj 6 percent, čo je najväčší priebežný denný skok od júla. Akcie GM v premarkete si pripisovali zhruba 3,4 percenta.





Nemenované zdroje tvrdia, že GM požaduje za Opel čiastku vo výške niekoľkých miliárd dolárov.

Podľa analytika Georga Galliersa z Evercore ISI je možné, že GM chce svoju európsku divíziu predať, pretože už po niekoľko rokov nezarába. Európe by tak americká automobilka zamávala potom, čo britské referendum o vystúpení z EÚ zrazilo dolu britskú libru a redukovalo zisky, podotýkajú k tomu zdroje.





Oveľa menej je však jasné, prečo sa o kúpu zaujíma práve Peugeot. Ten "by nákupom získal kapacitu v Nemecku, čo je jedna z najdrahších krajín na výrobu áut," podotýka Galliers. Automobilová skupina, ktorá sa pod vedením Carlosa Tavaresa vrátila do čiernych čísel hlavne vďaka orientácii na menej lukratívnejšie modely, by tak vo výsledku mohla skončiť s nadmernými kapacitami.

Podľa zdrojov sú na pozadí úvahy o tom, že transakcia by rozšírila portfólio PSA. Skupina by zároveň získala prístup k technológiám Opla v oblasti elektrických vozidiel. Peniaze by mohlo priniesť aj možné znižovanie nákladov.