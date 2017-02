EÚ chystá technickú revolúciu: Musíme zaviesť dane aj limity pre robotov, kým nie je neskoro

Zdroj: moneymag

Bolo len otázkou času, kedy sa robotmi začnú zaoberať politici. Aktuálne zvažujú zavedenie nového právneho štatútu, ktorý by definoval elektronickú osobu ako osobu umelú, teda robotickú. Na rozdiel od živých ľudí bude mať viacero obmedzení a najmä jedno špecifikum, funkciu "kill switch". Tlačidlo, ktorým sa bude dať robot úplne vypnúť v prípade, že by začal ohrozovať ľudí okolo seba.



Možno to dnes ešte znie ako scifi, ale základným predpokladom, na ktorom europarlament stavia, je bezpečie a súkromie. Ľudia by sa nemali robotov báť, naopak by k nim mali pristupovať ako k svojim novým spoločníkom. Roboti by naopak mali brať do úvahy súkromie ľudí a ich dôstojnosť, preto je potrebné zadefinovať im zákony a vymedziť ich možnosti. S tým by mala pomôcť Európska agentúra pre robotiku a umelú inteligenciu, ktorá má definovať základné etické a technické otázky.



Návrh, ktorý predložila Mady Delvaux-Stehresová, poslankyňa Európskeho parlamentu v Luxembursku, uvádza, že súčasné predpisy sú v období technologickej revolúcie nedostatočné. Európska únia by preto podľa nej mala zaviesť základné etické princípy skôr, než dôjde k masovému rozšíreniu robotov, aby sa zabránilo potenciálnym hrozbám.







Roboti by tiež mali mať isté pravidlá. Budú napríklad musieť platiť sociálne poistenie, respektíve ich majitelia. Tento krok má pomôcť pri riešení otázky, ktorá dnes nie je aktuálna, čoskoro ale bude horúcou témou, a síce nedostatok pracovných miest. Podľa odhadov Svetového ekonomického fóra má nástup robotov do roku 2020 nahradiť až 5,1 milióna pracovných miest. S tým sa bude musieť Európa vysporiadať. Niektoré krajiny už v tichosti aj začali, testujú v praxi zavedenie základného garantovaného príjmu, fixnej sumy, ktorá bude vyplácaná všetkým občanom bez ohľadu na to, či pracujú alebo nie. To by mohlo pôsobiť ako protiváha robotickej práci.



Na stole už bola aj otázka daní. Ak totiž majú mať roboti výsady a práva ako ľudia, nie je možné, aby neodvádzali dane. To všetko sa ale zatiaľ rieši v teoretickej rovine, ak by parlament návrh schválil, nie je isté, že sa ním bude zaoberať Európska komisia. Následne by sa mu museli venovať jednotlivé štáty, a to môže celý proces pretiahnuť na niekoľko rokov.