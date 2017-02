12 rokov 0,75 dolára každý deň: Porazí garantovaný príjem chudobu?

Zdroj: GiveDirectly

Základným garantovaným príjmom sa zaoberajú mnohé štúdie i testy z praxe. Nie je to nič nové, v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch ho skúšali v USA, Kanade aj Indii, do dnes ale nevieme, či dokáže skutočne znížiť chudobu a zvýšiť kvalitu života všetkých ľudí. Doterajšie experimenty boli nekompletné a výsledok nebol jednoznačný.

Medzi podporovateľmi myšlienky, a to aj finančne, je aj zakladateľ eBay Pierre Omidyar. Jeho filantropicky orientovaná investičná spoločnosť Omidyar Network nedávno oznámila, že investuje takmer pol milióna dolárov do otestovania realizácie myšlienky základného nepodmienečného príjmu v Keni. Tento program sa volá GiveDirectly, jeho pilotný projekt pobeží 12 rokov a mal by byť doteraz najväčší v histórii rozdávania hotovosti.





V rámci projektu GiveDirectly budú vyplácané peniaze 26000 ľuďom v 200 dedinách v Keni. 6000 z nich bude dostávať peniaze po celých 12 rokov. Dostanú 0,75 dolára každý deň, čo je v dedinskej oblasti Kene polovica priemerného denného príjmu dospelého. To by malo vedcom a výskumníkom z Princeton a MIT poskytnúť dostatok dát k tomu aby určili, či je základný príjem efektívny.

Omidyar hovorí, že túto investíciu robí pre to, aby zistil, či myšlienka v praxi funguje a či môže pomôcť odstrániť chudobu v rozvojových krajinách. Nadácia sa obáva, že dnešná sociálna politika nie je v čase globalizácie a automatizácie dostatočná na to, aby ochránila ľudí pred chudobou.

V GiveDirectly nájdeme aj Dustina Moskovitza, spoluzakladateľa Facebooku. Do základného garantovaného príjmu sa finančne zainteresoval aj startup fund Y Combinator.