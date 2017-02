Zisk Tata Motors aj JLR v 3. kvartáli strmo klesol

dnes 14:46 -

Indická automobilová spoločnosť Tata Motors, ktorá vlastní britského výrobcu áut Jaguar Land Rover (JLR), zaznamenala v 3. kvartáli obchodného roka 2016/17 pokles zisku a väčší, ako odhadovali analytici. Pod tento výsledok sa podpísala strata indickej divízie a nižší zisk JLR.

Čistý zisk najväčšej indickej automobilky sa za tri mesiace do konca decembra 2016 znížil na 1,12 miliardy rupií (15,73 milióna eur) z 29,53 miliardy INR v rovnakom období 2015. To je podstatne menej, ako očakávali analytici, ktorí počítali so ziskom v priemere 22,48 miliardy INR.

Dôvodom bola strata domácej indickej automobilky a strmý pokles čistého zisku dcérskej automobilky JLR v sledovanom období, a to až o 62 % na 167 miliónov libier (196,72 milióna eur).

Tržby JLR sa pritom zvýšili o 13 % na 6,54 miliardy GBP, ale jej prevádzkový zisk sa znížil o 26,7 % na 611 miliónov GBP. Prispeli k tomu vyššie náklady na uvedenie nových modelov na trh a tiež vyššie náklady na odpisy a amortizáciu, nepriaznivé kurzové vplyvy, zdraženie komodít a precenenie niektorých dlhov JLR denominovaných v amerických dolároch.

Čo sa týka domácej, indickej divízie Tata Motors, jej čistá strata sa v uplynulom kvartáli prehĺbila na 10,46 miliardy INR z 1,37 miliardy INR v období október-december 2015.

Tata tvrdí, že dôvodom straty je novembrové rozhodnutie indickej vlády stiahnuť z obehu bankovky s vyššou hodnotou, čo sa negatívne odrazilo na predaji áut.

Okrem toho koncern Tata zaknihoval v minulom kvartáli jednorazovú položku vo výške 7,17 miliardy INR spojenú s odpisom modelov JLR, ktoré zničil požiar v čínskom prístave Tchien-ťin v auguste 2015.

(1 EUR = 71,1880 INR; 1 EUR = 0,84890 GBP)