Británia by mala dodržať finančné záväzky aj po odchode z EÚ

dnes 15:31 -

Európska únia upozornila Veľkú Britániu, že akékoľvek finančné záväzky, ktoré krajina prevzala ako člen bloku, "by mala úplne dodržať", dokonca aj keď už nebude členom únie. Odhaduje sa, že Británia v čase odchodu z Európskej únie by mohla mať voči bloku finančné záväzky v sume siahajúcej až k úrovni 60 mld. eur.

"Toto bude podstatný prvok vyjednávaní o usporiadanom rozchode," povedal v utorok hovorca Európskej komisie Margaritis Schinas. V opačnom prípade by to podľa neho bolo, ako keby niekto išiel s 27 priateľmi do hostinca, objednal by rundu a odišiel by, kým párty pokračuje. "Stále musíte zaplatiť za rundu, ktorú ste objednali," poznamenal Schinas.