Výkup pozemkov pre obchvat Šale by sa mohol začať už v tomto roku

Výkup pozemkov pre výstavbu obchvatu mesta Šaľa by sa mohol začať už v tomto roku. Počas dnešného pracovného výjazdu v Šali to povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Podľa jeho slov je výkup pozemkov základným predpokladom, aby mohol byť obchvat mesta zrealizovaný. „Ak nemá Slovenská správa ciest vzťah k pozemkom, nie je možné vydať ani stavebné povolenie na stavbu. Teraz je vydané len územné rozhodnutie,“ povedal Pellegrini.

V najbližších mesiacoch je potrebné vykonať štúdiu uskutočniteľnosti obchvatu. Po jej ukončení je potrebné nájsť v rozpočte zhruba 8 miliónov eur, ktoré sú potrebné na výkup pozemkov. Ten by sa mohol začať ešte v tomto roku. „Potom je to už otázka urýchlenia vydania stavebných povolení a hľadania financií na samotnú výstavbu. Tie by išli buď zo štrukturálnych zdrojov, ak taká možnosť ešte bude, alebo kombinovať financie aj zo zdrojov štátneho rozpočtu. Túto etapu vidím na roky 2018 až 2019,“ povedal Pellegrini. Odhadovaná suma na výstavbu predstavuje 80 miliónov eur.

Výstavba obchvatu mesta Šaľa sa pripravuje už niekoľko rokov. V novembri minulého roka obyvatelia mesta protestovali proti zdĺhavému procesu prípravy výstavby obchvatu a ministrovi dopravy a výstavby Árpádovi Érsekovi (Most-Híd) odovzdali memorandum, v ktorom ho žiadajú o urýchlenú výstavbu obchvatu. V roku 2011 bolo vydané územné rozhodnutie a od tohto času príprava tejto významnej investície do cestnej dopravnej infraštruktúry v Nitrianskom samosprávnom kraji stagnuje. V súčasnosti sa pripravuje štúdia realizovateľnosti budúcej stavby, hotová by mala byť v máji tohto roka.