Rezort financií mierne znižuje prognózu tohtoročného rastu HDP

dnes 14:46 -

Slovenská ekonomika v tomto roku porastie o čosi pomalšie, ako ukazovali predchádzajúce prognózy. Očakávajú to analytici ministerstva financií, ktorí znížili výhľad tohtoročného rastu o 0,2 percentuálneho bodu na 3,3 %. Následne by však dynamika slovenskej ekonomiky mala zrýchľovať na 4 % v roku 2018, kde zase odhad navýšili o 0,1 percentuálneho bodu, a na 4,4 % v roku 2019. Zároveň v aktualizovanej prognóze, ktorú rezort financií zverejnil v pondelok, pridali aj výhľad na rok 2020, kedy očakávajú rast o 3,8 %.

Za zrýchľovaním rastu v nasledujúcich rokoch možno podľa prognózy hľadať investície v automobilovom priemysle. Súčasne s rastom hospodárstva však majú dynamicky rásť aj mzdy a zamestnanosť. "Rizikom pozitívneho výhľadu je narastajúce geopolitické napätie vo svete, tvrdý brexit a zintenzívňujúci sa protekcionizmus v svetovom obchode," píše sa v prognóze ministerstva.

Rast zamestnanosti by v tomto roku mal podľa aktuálnych odhadov dosiahnuť až 1,8 %, v ekonomike by malo pribudnúť až 42 tis. pracovných miest. Tento vývoj by mal znížiť mieru nezamestnanosti na úroveň 8,4 %. V budúcom roku by mala dynamika zamestnanosti spomaliť, stále by však mala stúpnuť o solídnych 1,1 %. Priemerná nominálna mzda by mala v tomto roku zase stúpnuť o 3,5 % na 942 eur. Reálny rast platov by tak mal dosiahnuť 2,4 %, v ďalších rokoch by mal ešte zrýchľovať smerom k 3 %.

Významnú zmenu čakajú analytici vo vývoji cenovej hladiny. Po troch rokoch by totiž rok 2017 mal byť prvým s rastom spotrebiteľských cien. Priemernú infláciu na tento rok predpovedá prognóza na úrovni 1,1 %. "Vyššia cena ropy sa premietne do cien pohonných látok a sekundárne aj do cien potravín a služieb. Regulované ceny budú mať na infláciu stále mierne tlmiaci vplyv," uvádza sa v prognóze.