Aerolínie flydubai vlani dosiahli zisk 8,6 milióna USD

Letecká spoločnosť flydubai zo Spojených arabských emirátov (SAE), ktorá prevádzkuje aj pravidelnú linku z Bratislavy do Dubaja, vykázala v minulom roku zisk 8,6 mil. USD a výnosy 1,37 mld. USD, ktoré sú o 2,4 % vyššie oproti roku 2015. Ako aerolínie informovali, silnejší vlaňajší druhý polrok, ktorý bol charakteristický zvyšujúcim sa počtom pasažierov, bol ovplyvnený menším tlakom na výnosy. To viedlo k nižšiemu celkovému rastu výkonov, reflektujúc tak pokračovanie nepriaznivých faktorov aj po prvom polroku.

Spoločnosť vlani prepravila 10,4 milióna cestujúcich, čo bolo medziročne o 1,36 milióna osôb, resp. o 15 % viac. "To ukazuje na to, že flydubai pomáha meniť návyky cestovania po regióne, biznis aj turistickej klientely. Etablovaná turistická destinácia, globálne centrum obchodu ako aj geografická poloha Spojených arabských emirátov podporili potrebu zvýšenej konektivity (pripojenia)," povedal predseda predstavenstva flydubai šejk Ahmed bin Saeed Al Maktoum.

Výkonný riaditeľ flydubai Ghaith Al Ghaith informoval, že počas minulých dvoch rokov dosiahla spoločnosť kumulatívny nárast prepravy pasažierov o 52 % podľa výnosov na prepraveného pasažiera na kilometer. "Neustále sa ukazuje, že lojálnych zákazníkov v celej sieti získavame ponukou priamych leteckých spojení a tým, že im vyhovujú naše služby na palube," uviedol Al Ghaith. Aerolínie za uplynulé dva roky zaznamenali zlepšenie dostupnej kapacity sedadiel na kilometer o 16 %, a to najmä vďaka nižším cenám paliva a neustálemu manažmentu nákladov. "Sme však svedkami zložitého cenového a prevádzkového prostredia," dodal Al Ghaith.

Letecká spoločnosť flydubai od svojho vzniku v roku 2009 vytvorila sieť liniek do 85 destinácií v 43 krajinách. Otvorila 57 nových leteckých liniek z destinácií, ktoré predtým nedisponovali priamym spojením do Dubaja, prípadne letecké spojenia neprevádzkovali dopravcovia zo SAE. Spoločnosť má flotilu 57 lietadiel typu Boeing 737-800 Next Generation a do roku 2023 bude disponovať ďalšími sto lietadlami.