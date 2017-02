R. Turcsányi: Slovensko je pre Čínu najslabší článok V4

dnes 12:46 -

Čína považuje Vyšehradskú štvorku za najdôležitejšiu časť strednej a východnej Európy. Slovensko je však v rámci nej najslabším článkom. V rozhovore pre TASR to povedal Richard Turcsányi z Inštitútu strategických štúdií Stratpol.

„Na čínskom trhu sme najmenej aktívni a viditeľní. Paradoxne, Slovensko sa nejako zvlášť o čínske investície nesnaží, no napriek tomu košická železiareň skončí zrejme v čínskych rukách. Ďalej sa už dlhší čas hovorí o možnom prenájme bratislavského letiska čínskym investorom,“ zdôraznil Turcsányi.

Čína v posledných rokoch investuje veľké diplomatické úsilie do rozvoja vzťahov s regiónom strednej a východnej Európy. Vytvorila aj formát dialógu 16 krajín plus Čína. „Myslím si, že Čína chce mať fungujúce diplomatické vzťahy s čo najväčším počtom štátov na svete. Krajiny strednej a východnej Európy nie sú najväčšie, no sú dôležité. Až jedenásť z nich je členom EÚ a v rámci nej ich slovo má váhu. Napriek tomu netreba očakávať veľký nárast ekonomickej výmeny alebo čínskych investícií. Skôr ide o to, aby tieto štáty vnímali Čínu ako relevantného aktéra, čo sa darí,“ vysvetlil Turcsányi, ktorý tvrdí, že Číne nevyhovuje súčasný vývoj v EÚ a hrozba jej rozpadu.

„Čína nie je protieurópsky založená a jej strategické partnerstvo s EÚ má už viac ako desať rokov. Myslí si, že ak by bola Európa úplne zjednotená, nebude z nej americký agent. Trápi ju, že ak vo svete dôjde geopoliticky na lámanie chleba, Európa vždy nasleduje USA. Ak by bola Európa skutočne nezávislá, mohla by sa niekedy pridať aj na stranu Číny,“ dodal Turcsányi.