Výrobca čokolády Hershey zvýšil zisk, tržby ale ovplyvnil slabší dopyt v Číne

Americká cukrovinkárska spoločnosť Hershey oznámila za 4. kvartál minulého roka rast zisku o vyše 5 % a prekonala odhady trhov, v tržbách však za ich očakávaniami zaostala. Podpísal sa pod to najmä pokles dopytu po jej produktoch na kľúčovom čínskom trhu.

Firma vyrábajúca napríklad čokolády Hershey's Kisses alebo arašidové sušienky v čokoláde Reese's Peanut Butter Cups, dosiahla vo 4. kvartáli minulého roka zisk na úrovni 249,66 milióna USD (232,44 milióna eur). V rovnakom období predchádzajúceho roka to bolo 237,04 milióna USD. V medziročnom porovnaní tak zisk vzrástol o 5,3 %.

Bez započítania mimoriadnych položiek dosiahol zisk na akciu 1,17 USD. Ekonómovia pritom počítali s upraveným ziskom len na úrovni 1,08 USD/akcia.

Tržby sa zvýšili o 3,1 % na 1,97 miliardy USD. Napriek ich zvýšeniu ale firma zaostala za odhadmi ekonómov, ktorí počítali s rastom tržieb na 1,99 miliardy USD.

Dôvodom je najmä pokles tržieb v Číne, ktorá patrí ku kľúčovým trhom cukrovinkárskej spoločnosti. Tržby na tomto trhu klesli vo 4. štvrťroku medziročne o 16,6 %. Podľa spoločnosti predaj do veľkej miery negatívne ovplyvnili meniace sa makroekonomické podmienky. Firma síce v roku 2014 kúpila miestneho výrobcu čokolády Shanghai Golden Monkey, napriek tomu jej tržby na čínskom trhu už niekoľko kvartálov zaznamenávajú pokles.

Ako pre agentúru Reuters povedal Fintan Ryan, analytik v Berenberg Bank, kúpa cukroviniek sa v Číne v poslednom období do veľkej miery presúva na internet. To firme Hershey komplikuje biznis, keďže v minulých rokoch investovala nemalé peniaze do kamenných prevádzok. Ďalšou výzvou, ktorej Hershey v Číne čelí, je, že sa vo svojich produktoch bude musieť trafiť do tradičných chutí Číňanov.

"Nemôžete predávať rovnaké produkty v Číne, ako predávate v Severnej Amerike alebo Európe. Čínski spotrebitelia žiadajú ich typické chute," dodal Ryan.

Aj napriek tomu je ale Hershey vo svojich odhadoch na tento rok optimistická. Vedenie spoločnosti očakáva upravený zisk na akciu na úrovni 4,72 až 4,81 USD. Analytici počítajú s upraveným ziskom len okolo 4,64 USD/akcia. Tržby by mali vzrásť o 2 % až 3 % na 7,59 miliardy až 7,67 miliardy USD. To by bolo v súlade s odhadmi ekonómov.