Lyžovačka v Rakúsku môže vyjsť draho: Niektoré pokuty sú vyššie ako cena vášho ojazdeného auta

Zdroj: Groupama;ÚAMK

Foto: thinkstock;TASR/František Iván;Michal Svítok

dnes 0:20 -

Myslite na to, že v Rakúsku môžete dostať pokutu aj okolo päťtisíc eur za nechcené zablokovanie cesty alebo zdanlivo banálnu poruchu auta. U tamojších policajtov navyše nemožno očakávať zhovievavosť voči milo popletenému cudzinci z Východu. Naopak, práve na nich sa neraz zameriavajú, lebo skúsenosti hovoria, že v minulosti často jazdili autami v zlom technickom stave.

Zaviate cesty, preplnené parkoviská pod lyžiarskymi vlekmi, zlá viditeľnosť. Aj najlepšiemu šoférovi sa počas zimnej dovolenky môže stať nepríjemnosť, vlastným alebo cudzím zavinením. Pokiaľ sa stane dopravná nehoda v zahraničí, mnohí šoféri začnú panikáriť. Po zastavení nepomáha arogantné správanie ani tvrdenie, že miestne pravidlá nepoznáte. Omnoho výhodnejšie je pred cestou sa informovať, ako v podobných prípadoch postupovať a čo treba mať pri sebe.

Kamera dovidí ďalej než vy

Od Nového roku snímajú rakúskej kamery aj iné prehrešky než len nedovolenú rýchlosť. Keď uvidíte radar, už je neskoro spomaliť, navyše kamerový záznam odhalí aj telefonovanie počas jazdy, rozopnuté bezpečnostné pásy, ale aj jazdu v odstavnom pruhu alebo nedovolené otáčanie sa. Hriešnikovi následne príde domov list s fotografiou, požadovanou čiastkou a upozornením na to, že záznamový systém mal predpísanú kalibráciu, aby sa predišlo spochybňovaniu merania.





Bez snehových reťazí v zime ani krok

To platí asi všeobecne, ak sa chystáte kamkoľvek do hôr. V Rakúsku na nasadenie reťazí v prípade nepriaznivého počasia upozorňujú dopravné značky. Reťaze sú povinné pri vjazde do niektorých lyžiarskych oblastí, policajná kontrola púšťa len autá s reťazami alebo štvorkolky. Reťaze sa dajú požičať pri vjazde do strediska, ale aj na viac ako sto pobočkách rakúskeho autoklubu ÖAMTC. Vyjde to rozhodne lacnejšie ako si ich kupovať predražené na benzínových pumpách. Ak máte vlastné, myslite na to, že by mali byť klasické kovové, tie plastové považujú spravidla za vyprosťovacie zariadenie, s nimi vás ďalej nepustia. Spoliehať sa na šoférske schopnosti a výšku dezénu zimných gúm sa skutočne neopláca, ak zablokujete cestu alebo nedostatočnou zimnou výbavou spôsobíte nehodu, môžete dostať pokutu až päť tisíc eur.

Vesta stačí jedna

Rakúske predpisy vlani v jednej veci predsa len ubrali na prísnosti. Posádka auta už nemusí mať v kabíne vozidla reflexnú vestu pre celé osadenstvo, stačí ak ju má k dispozícii vodič. Stále však platí, že ju musí mať po ruke, nie niekde v batožinovom priestore. Úrady však dôrazne odporúčajú, aby túto bezpečnostnú pomôcku mali k dispozícii všetci cestujúci, najmä ak sa premiestňujú po diaľniciach, kde pri núdzovom výstupe z auta hrozí najväčšie riziko.





Lyže riadne pripútané

Prevoz lyží nahádzaných na sedadlách v kabíne je neprípustné, ostré hrany predstavujú nebezpečenstvo. Niektoré autá umožňujú odklopiť prostredný diel zadného sedadla, ktorým možno lyže prestrčiť do kufra. Ani to samo o sebe nestačí, športové náradie tam musí byť upevnené, alebo uložené v špeciálnom vaku. Pritom nejde len o lyže, aj lyžiarske topánky môžu v prípade havárie spôsobiť paseku, ak nekntrolovanie lietajú interiérom vozidla. Odporúča sa ich umiestniť do kufra, prípadne do rakvy, ak sa tam zmestia. Rakúski policajti sú ostražití ešte na jednu vec. Ak je v aute viac párov lyží ako členov posádky, môže im to byť podozrivé. Na rakúskych svahoch sa totiž lyže často kradnú.





Nepreceňujte technický stav svojho vozidla

Policajti v Rakúsku sú prísni aj na technický stav vozidla. Mnohí už majú osobnú skúsenosť, keď ich tátoša prekontrolovali na pojazdnej stanici. Už to nie sú len na prvý pohľad viditeľné veci, ako je prasknuté čelné sklo alebo ojazdené pneumatiky, problémom môžu byť aj brzdné doštičky či zanesený filter pevných častíc. Sankcie opäť siahajú až do výšky päťtisíc eur, odobratia evidenčného čísla a odoslania na stanicu technickej kontroly, pričom do nápravy platí zákaz jazdy. Pokiaľ rakúska STK nespôsobilý stav potvrdí, musíte si dohodnúť opravu v miestnom servise. V krajnom prípade môže vozidlo dokonca prísť o technickú kontrolu, získať ju ale môžete zas len v danej krajine.



Ťukanec aj bez polície

Čo ale v prípade, že ste mali autonehodu v Rakúsku? Podobne ako u nás je potrebné s druhou stranou spísať správu o nehode. Vyplníte buď európsky formulár, alebo tlačivo z vašej poisťovne, s ktorou máte uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP). Pokiaľ pri sebe nemáte žiadne z uvedených tlačív, spíšte záznam o nehode aspoň na papier, do ktorého zaznamenajte okrem okolností nehody čo najviac údajov o sebe a o druhej strane. Predovšetkým meno, adresu trvalého pobytu, rodné číslo a evidenčné číslo vozidla.





Guten Tag, hovoríte po slovensky?

Políciu v Rakúsku na čísle 133 určite zavolajte v prípade, ak sa s druhou stranou neviete dohodnúť, kto nehodu zavinil, ak boli spôsobené škody na vozidle alebo ak došlo k zraneniu. Nezabudnite si tiež urobiť fotografie z miesta nehody, stačí aj mobilom. Či už sa chystáte podpísať vlastný alebo policajný zápis, vždy si ho najskôr prečítajte. Pokiaľ nehovoríte po nemecky, dopíšte k svojmu podpisu, že nerozumiete obsahu správy, prípadne napíšte vlastnú verziu v slovenčine. Pamätajte, že pokiaľ pri nehode neboli svedkovia, stane sa tento papier jediným dokladom, ktorý bude poisťovňa posudzovať. „Poistkou pre každého šoféra je v každom prípade telefonát na asistenčnú službu poisťovne,“ pripomína Martina Cvachová, hovorkyňa poisťovne Groupama. „Žiadna nehoda sa nezaobíde bez stresu, preto je dobré mať poruke číslo na niekoho, kto vám poskytne kvalifikovanú radu dvadsaťštyri hodín denne,“ dodáva.

Každé zranenie je vážna vec

Žiadne zranenie pri autonehode neberte na ľahkú váhu. Aj to, čo sa javí ako neškodný škrabanec alebo hrča, môže neskôr ohroziť život. Radšej vždy volajte políciu, aby ste sa následne vyhli nepríjemnostiam. Napríklad, že ste zanedbali poskytnúť prvú pomoc, alebo ste predčasne opustili miesto nehody, aj keď v danej situácii mohlo ísť o úplne prirodzenú a logickú reakciu. Ak sa pri nehode niekto zranil, najlepšie urobíte, ak zraneného odprevadíte k lekárovi, prípadne zavoláte prvú pomoc, a to aj v prípade, ak máte pocit, že ste nehodu nezavinili vy.

Lístok za stierač nestačí

Na preplnenom rakúskom parkovisku plnom lyžovania chtivých rodín sa ľahko môže stať, že nezvládnete manéver a spôsobíte škodu na zaparkovanom aute. Ak nepoznáte majiteľa, ste podľa zákona povinní bezodkladne nahlásiť škodu polícii, a to aj v noci. V opačnom prípade ste utiekli z miesta nehody.

PZP nie je havarijné

„Vodiči si často zamieňajú PZP s havarijným poistením. Kým z havarijného poistenia sa uhrádza škoda na vlastnom vozidle, bez ohľadu na to, kto ju spôsobil, PZP kryje len škodu spôsobenú inému,“ vysvetľuje M. Cvachová. Ak ste teda účastníkom nehody, pri ktorej bolo poškodené vaše auto, a nemáte uzatvorené havarijné poistenie, prípadne druhá strana zanedbala PZP, s krytím škody môžete naraziť na ťažkosti.