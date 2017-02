Väčšina Grékov podporuje zotrvanie krajiny v eurozóne

dnes 12:46 -

Väčšina Grékov je aj napriek tvrdým úsporným opatreniam za zotrvanie krajiny v eurozóne. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu gréckeho inštitútu Metron Analysis, ktorý bol dnes zverejnený na internetovej stránke televízie Ant1.

Na otázku, či má krajina zostať v eurozóne, alebo nie, kladne odpovedalo 64 % opýtaných a 31 % respondentov podporilo návrat k drachme.

Až 81 % respondentov bolo presvedčených, že vláda premiéra Alexisa Tsiprasa za dva roky v úrade neprijíma v oblasti financií a sociálnych tém správne rozhodnutia. Len 17 % opýtaných podporilo vládnu politiku.

Prieskum tiež ukázal, že ak by sa v Grécku konali parlamentné voľby túto nedeľu (5. 1.), jasne by ich vyhrala konzervatívna strana Nea Dimokratia (ND), ktorú podporilo 36,9 % respondentov. V posledných voľbách, ktoré sa konali v septembri 2015, získala 28,1 %. Tsiprasova strana Syriza by podľa prieskumu získala 22,3 % (v septembri 2015: 35,4 %).