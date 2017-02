Život vo vlastnej bubline: Za manipuláciu s realitou sa politici netrestajú, investori áno

Zdroj: Bloomberg

Foto: thinkstock

dnes 10:00 -

Ak sa Investorom ich viera odchýli od reality, môžu za to rýchlo a draho zaplatiť. Trh veľmi rád berie peniaze tým, ktorí investujú na základe mylných predpokladov. Aj preto je dôležité rozumieť našim psychologickým procesom a nemiešať politiku s investovaním. Ak pochybujete, že trh skutočne trestá tých, ktorých subjektívny pohľad sa odchyľuje od reality, môžete sa pozrieť na celý investičný proces rozdelený do troch fáz.

Prvá fáza

Investor je presvedčený o svojej subjektívnej pravde a začne sa domnievať, že dobre chápe nejaký významný problém. Verí napríklad, že vie, čo výrazne zmení kurz dolára, chápe vplyv zmeny daňového systému na ziskovosť korporátneho sektora, rozumie politike Fedu a jej dopadu na sadzby. Môže mať tiež veľmi silný názor na valuáciu akciového trhu. Nejde pritom ani tak o konkrétnu oblasť, ako o silu viery vo vlastnú pravdu.





Druhá fáza

Veľmi sebavedomý investor si začne predstavovať, že presne vie, ako sa daný mechanizmus prejaví na širokej skupine aktív a čo sa stane s ich cenami.



Tretia fáza

Nakoniec sa tento investor na základe vlastnej subjektívnej realite rozhodne, že svoje peniaze investuje. Niekedy mu to vyjde, ale väčšinou nie.



Samozrejme to neznamená, že neexistujú investori, ktorí dokážu všetky tri kroky prejsť správnym spôsobom. Nie je ich však veľa. Zdrojom chýb pritom býva práve to, že sa zamieňajú názory za fakty. Mohlo by sa zdať, že rozlíšiť ich je predsa tak jednoduché. Ak sa ale niekto potopí hlboko do svojej vlastnej subjektívnej reality, hranica medzi nimi sa stáva neviditeľná.