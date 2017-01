Penta predala AB Facility na Slovensku aj v Českej republike

dnes 15:01 -

Spoločnosť Penta Investments v pondelok podpísala zmluvu o predaji svojho stopercentného podielu v spoločnosti AB Facility, a.s., v Českej republike a tiež AB Facility, s.r.o., na Slovensku. Novým majiteľom sa stala spoločnosť Atalian CZ, ktorá poskytuje komplexné služby súvisiace so správou a údržbou objektov, patrí do francúzskej skupiny Atalian. Výšku transakcie spoločnosti nezverejnili. Informovala o tom Penta Investments.

"AB Facility nepatrí veľkostne k strategickým investíciám, ktoré chce Penta dlhodobo rozvíjať, preto padlo rozhodnutie túto spoločnosť predať,“ vysvetlil investičný riaditeľ v Penta Investments Zdeněk Kubát. Do AB Facility vstúpila Penta v roku 2011 akvizíciou spoločnosti Clar System v Poľsku. Ku koncu roka 2016 AB Facility zamestnávala v Českej republike a na Slovensku 4 500 ľudí a pre 2100 zákazníkov spravovala spolu 6 650 objektov. Jej celkové tržby dosiahli 73 miliónov eur. Ako ďalej informovala Penta Investments, poľská spoločnosť Clar system zatiaľ naďalej zostáva v jej portfóliu.

"Spojenie s AB Facility, významnou spoločnosťou z odboru, je ďalším krokom k rastu a získaniu strategickejšej pozície na trhu,“ uviedol riaditeľ spoločnosti ATALIAN International Matthieu de Baynast, podľa ktorého sa AB Facility už v tomto roku začlení pod spoločnosť Atalian. Skupina Atalian pôsobí v 28 krajinách sveta a jej obrat v roku 2016 dosiahol výšku 1,86 miliardy eur. Skupina ponúka upratovacie služby, stráženie, technickú správu budov, stavebné a dokončovacie práce, či energetický manažment.

aj;dn