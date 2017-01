Novozámocká firma Novofruct bude investovať do nových technológií a zamestnancov

dnes 17:46 -

Novozámocká firma Novofruct SK, s.r.o., bude v tomto roku investovať do nových technológií, preto by mohla prijať približne 15 nových pracovníkov. Podľa generálneho riaditeľa a konateľa firmy Norberta Hogenbucha však spoločnosť nemá dobré skúsenosti s naberaním nových pracovných síl.

"V poslednom roku dochádzalo k veľkej fluktuácii. Aj keď je na Slovensku stále vysoká miera nezamestnanosti, ide najmä o dlhodobo nezamestnaných ľudí, ktorí sa z vlastnej skúsenosti buď nechcú, alebo vedia len veľmi pomaly zaradiť do stabilného pracovného procesu," vyjadril sa generálny riaditeľ s tým, že skôr idú cestou zvyšovania kvality a stabilizácie súčasného stavu zamestnancov. Cieľom je podľa neho vyvolať k firme lojalitu a určitú zviazanosť, pretože takéto časté výmeny pracovníkov znižujú produktivitu spoločnosti.

Podľa jeho slov to má, samozrejme, aj vplyv na ziskovosť, a tým pádom aj na možnosti zvyšovania miezd, ktoré sú takisto v cieľoch firmy. "Chceme motivovať a presvedčiť ľudí, že práve Novofruct je firma, v ktorej by chceli pracovať," povedal s tým, že nábor nových pracovníkov firma plánuje v nadväznosti na rozširovanie výroby v časovom horizonte apríl-máj. Na preklenutie sezónnosti využíva aj zamestnávanie brigádnikov či prenájom pracovných síl od pracovných agentúr.

Novofruct doteraz nespolupracovala so školami v rámci duálneho vzdelávania, no manažment chce ísť aj touto cestou. "Rokoval som už s riaditeľom technicky zameranej strednej školy v Nových Zámkoch, keďže veľmi exponovaným miestom v našej spoločnosti je práve údržba. Na tieto pracovné pozície by sme si určite potrebovali vychovávať vlastných ľudí, keďže strojné zariadenia v našej výrobe zohrávajú jednu z najdôležitejších úloh," vysvetlil Hogenbuch.

Aj v procese konzervovania potravín a spracovania ovocia a zeleniny chce firma podniknúť kroky v oblasti duálneho vzdelávania. "Tam by sme radi vybudovali spoluprácu skôr s niektorou z vysokých škôl, aby sme zabezpečili aj odbornú kontinuitu, keďže sa viacerí naši kolegovia blížia k dôchodkovému veku. Preto je dôležité podchytiť si ľudí už počas ich štúdia, ukázať im procesy našej firmy a fakt, že pracovať v našej spoločnosti sa oplatí a má budúcnosť," ukončil.