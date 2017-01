USA môžu profitovať z plánov D. Trumpa, ak sa neuchýli k protekcionizmu

dnes 17:31 -

Plány nového prezidenta USA Donalda Trumpa v oblasti daní a investícií by mali americkú ekonomiku podporiť, domnievajú sa viacerí ekonómovia, kľúčové však bude, aby sa neuchýlil k sľubovaným protekcionistickým opatreniam.

Šéfka Medzinárodného menového fondu (MMF) Christine Lagardeová uviedla na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose, ktoré sa dnes skončilo, že MMF revidoval odhad rastu ekonomiky USA na tento rok mierne smerom nahor. Vychádzal pritom z Trumpových plánov uskutočniť daňovú reformu a výrazne zvýšiť výdavky na infraštruktúru. "Otázkou však zostávajú plánované opatrenia v oblasti obchodu, ktoré s veľkou pravdepodobnosťou budú mať negatívny vplyv," dodala Lagardeová. Trump totiž okrem zníženia daní a zvýšenia investícií chce odstúpiť od dohôd o voľnom obchode a v tejto oblasti presadzovať pre USA výhodnejšie podmienky, najmä s Čínou.

Ochranárske opatrenia však Washingtonu pozitíva neprinesú, dodal na margo plánov nového prezidenta nemecký minister financií Wolfgang Schäuble. Ako povedal, nie je v záujme USA uchýliť sa k protekcionizmu a umožniť tak Číne dominovať svetovému obchodu.

Americký investor Larry Fink upozornil, že Čína nie je len obchodným partnerom USA, ale aj ich druhým najväčším veriteľom, hneď po Japonsku. "Bolo by dobré venovať trochu pozornosti aj vzťahom USA s ďalšími krajinami, už vzhľadom na to, že Spojené štáty sú najväčším dlžníkom na svete," povedal Fink. Navyše, americkí politici by si mali uvedomiť, že mnohé lacné výrobky, ktoré ich voliči kupujú, sú dovezené zo zahraničia, dodal.

Na druhej strane, víťazstvo Trumpa v prezidentských voľbách zvýšilo nálady mnohým bežným Američanom a malým podnikateľom, ktorí nadobudli pocit, že ich konečne niekto počúva. "Povzbudilo ich to, čo sa odrazilo aj na výdavkoch," povedal Fink, pričom poukázal na zvýšenie predaja áut a zlepšenie dôvery medzi malými podnikateľmi.