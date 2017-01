Toshiba bude musieť z jadrových aktív v USA odpísať možno až 5,8 mld. eur

dnes 15:16 -

Odpisy japonského konglomerátu Toshiba súvisiace s jeho aktivitami v oblasti jadrovej energetiky v Spojených štátoch budú pravdepodobne omnoho vyššie, než spoločnosť pôvodne očakávala. Finančná situácia Toshiby sa tak ďalej zhoršuje a podľa médií sa firma už obrátila na niektoré domáce banky.

Podľa japonských médií, ktoré sa odvolávajú na nemenované zdroje, by Toshiba mohla zaznamenať odpisy až okolo 700 miliárd jenov (5,78 miliardy eur). To je výrazný posun smerom nahor oproti pôvodnej prognóze z decembra, v ktorej Toshiba odhadovala, že v dôsledku kúpy jadrových aktív v USA bude musieť odpísať približne 500 miliárd jenov. Čiastočne sa pod to podpísali nepriaznivé kurzové vplyvy.

V dôsledku týchto skutočností, dodávajú médiá, sa firma obrátila na niektoré banky, aby prerokovala možnosti finančnej pomoci. Jednou z nich mala byť aj štátna japonská rozvojová banka. Toshiba sa k informáciám odmietla vyjadriť, uviedla len, že správy médií sa nezakladajú na žiadnej informácii zo strany samotnej spoločnosti.