Kvôli tvrdému brexitu by mohla slovenská ekonomika spomaliť o 0,5 % HDP

dnes 10:46 -

Tvrdý brexit môže zasiahnuť obchodných partnerov Slovenska, čo sa následne môže podpísať aj pod spomalenie slovenskej ekonomiky. Národná banka Slovenska (NBS) preto pravdepodobne započíta vplyv plánovaného vystúpenia Veľkej Británie z Európskej únie (EÚ) do svojej makroprognózy. Skonštatoval to viceguvernér NBS Ján Tóth počas medzinárodnej konferencie Euromoney vo Viedni.

"Doteraz sme rátali s tým, že brexit nastane, ale v mäkkej podobe. Ak nastane v tvrdšej podobe, tak by to bolo negatívne riziko oproti tomu, čo predpokladáme v súčasnosti. Zatiaľ je však príliš skoro na to, aby sa dalo výrazne detailnejšie analyzovať, akým spôsobom brexit nastane. Vieme len to, že to zrejme bude horší vplyv, ako sme si mysleli. Ale nevieme, akú podobu budú mať obchodné vzťahy medzi EÚ a Britániou, čo sa nakoniec podarí vyrokovať a dohodnúť," uviedol pre TASR Tóth s tým, že dopad na ekonomiku bude negatívnejší.

NBS doteraz predpokladala, že slovenská ekonomika by mohla v dôsledku vystúpenia Veľkej Británie z EÚ spomaliť o 0,3 %. "Dopad ale môže byť skôr bližšie k 0,5 % HDP. Bude naďalej platiť to, že najväčší dopad nebude priamy. Slovensko exportuje do Británie niečo okolo 4 %, ale kanál by bol cez spomalenie rastu obchodných partnerov Slovenska, najmä Nemecka, ktoré do Británie exportuje výraznejšie. Cez tento nepriamy kanál, teda slabší rast v Nemecku, by sa to premietlo aj do vývozov SR," vysvetlil Tóth.

Centrálna banka pravdepodobne brexit započíta aj do svojej makroprognózy o vývoji slovenskej ekonomiky. "Budeme sa na to pozerať a keď bude viac informácií, môžeme náš odhad aktualizovať. Zatiaľ hovorím, že možno by dopad mohol byť okolo 0,5 % HDP, teda viac ako sme si doteraz mysleli. Aj keď kvôli reakcii centrálnej banky vo Veľkej Británii a výraznejšiemu poklesu libry od referenda dopad na Britániu bude neskôr, ako bolo predtým uvažované," dodal viceguvernér NBS.