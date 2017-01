Rast globálnej ekonomiky sa podľa Svetovej banky zrýchli

dnes 10:16 -

Globálna ekonomika by mala v tomto roku podľa prognózy Svetovej banky posilniť o 2,7 percenta. V porovnaní s júnovou predikciou banky, ktorá rátala s tohtoročným rastom globálnej ekonomiky o 2,8 percenta, ide o mierne zhoršenie prognózy. Zároveň to však znamená, že rast globálneho hospodárstva by sa mal zrýchliť po minuloročnom odhadovanom posilnení o 2,3 percenta.

Banka predpokladá, že ekonomika USA v tomto roku vzrastie o 2,2 percenta po minuloročnom odhadovanom raste o 1,6 percenta. Rast hospodárstva eurozóny sa však podľa predpovede Svetovej banky v tomto roku spomalí na 1,5 percenta z vlaňajších odhadovaných 1,6 percenta. Spomalenie rastu banka prognózuje aj pre Japonsko, a to na 0,9 percenta v tomto roku z úrovne 1 percento v roku 2016.

Skupina nových trhových ekonomík exportujúcich komodity a ďalších rozvíjajúcich sa ekonomík by mala podľa banky posilniť o 2,1 percenta po minuloročnom nepatrnom raste o 0,3 percenta. Nová prognóza ráta s tým, že ceny komodít sa postupne zotavia. Ruská ekonomika podľa banky v roku 2017 dosiahne rast na úrovni 1,5 percenta po vlaňajšom poklese o 0,6 percenta. V prípade Číny banka očakáva pokračovanie riadeného spomaľovania rastu. Odhaduje, že ekonomika krajiny v roku 2017 vzrastie o 6,5 percenta po raste o 6,7 percenta v roku 2016.