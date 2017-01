Hranica príjmu pre zvýhodnenú hypotéku sa od januára znižuje

dnes 11:46 -

Maximálna výška príjmu žiadateľa na získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých sa od januára znižuje o necelých 16 eur. Nárok na úrokové zvýhodnenie budú mať tí, ktorých priemerný mesačný zárobok za predchádzajúci rok bol 1 155,70 eura. Do konca decembra platná hranica predstavovala 1 171,30 eura.

Získanie zvýhodnenej hypotéky pre mladých je podmienené výškou príjmu žiadateľa. Horná hranica je zákonom stanovená ako 1,3-násobok priemernej mzdy v hospodárstve. Tak, ako sa počas roka vyvíja výška priemerného zárobku, mení sa aj táto hranica, a to štyrikrát do roka. Keďže v treťom štvrťroku 2016 sa priemerná mzda na Slovensku znížila z 901 eur na 889 eur, znižuje sa aj horná hranica na získanie zvýhodnenej hypotéky. Mladí ľudia do 35 rokov tak môžu získať štátom dotovanú hypotéku zníženú o 3 %.

V prípade ak o hypotéku žiada dvojica, posudzuje sa ich príjem spoločne. Maximálna povolená výška ich spoločného zárobku je tak dvojnásobná, od januára na úrovni 2 311,40 eura. Keďže kľúčový je ich spoločný príjem, môže jeden zo žiadateľov zarábať aj viac, ako je maximálna výška stanovená pre jednotlivca, pokiaľ ten druhý zarába menej.

Dotáciu k úrokovej sadzbe je možné získať najviac na sumu 50 tis. eur a zároveň maximálne na sumu zodpovedajúcu 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti. Časť úveru prekračujúca niektorú z týchto hraníc sa úročí štandardnou úrokovou sadzbou. Úrokové zvýhodnenie platí počas piatich rokov od poskytnutia hypotéky.

Záujemcom o zvýhodnenú hypotéku pre mladých ČSOB odporúča, aby pravidelne sledovali vývoj maximálnej hranice príjmu. Najvyššia býva spravidla od apríla do konca júna. Vtedy sa totiž podľa vyjadrení banky zohľadňuje priemerná mzda za posledný kvartál roka, do ktorej sa započítavajú aj koncoročné odmeny či prémie, čo navyšuje priemernú mzdu.

“Mladým ľudom, ktorých príjem presahuje aktuálne stanovenú hranicu, sa so žiadosťou o dotovanú hypotéku môže oplatiť počkať na druhý štvrťrok 2017. Podľa našich odhadov by priemerná mzda v národnom hospodárstve v poslednom štvrťroku 2016 mohla dosiahnuť úroveň zhruba 985 eur. Príjmová hranica na získanie dotovanej hypotéky by tak na obdobie od apríla do júna 2017 mohla stúpnuť zhruba na 1 280 eur pri jednotlivcoch a 2 560 eur pri dvojiciach,” povedala Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne.