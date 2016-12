Zrušenie najpoužívanejších indických bankoviek vyvolalo chaos

dnes 15:16 -

V Indii sa dnes končí 50-dňová lehota, počas ktorej mohli obyvatelia odovzdať neplatné bankovky. Premiér Narendra Modi 8. novembra prekvapivo oznámil, že bankovky v hodnote 500 a 1000 rupií (7,03 a 14,07 eura) prestanú byť legálnym platidlom. Cieľom tohto kroku mal byť boj proti korupcii a daňovým únikom.

Indovia mali čas dodnes do skončenia pracovnej doby vymeniť neplatné bankovky. To však viedlo k veľkému chaosu a nekonečným radom pred bankami. Zrušené bankovky totiž predstavovali až 86 % bankoviek v obehu.

Zmätok a rady pred bankomatmi však pretrvajú aj v nadchádzajúcich týždňoch, keďže centrálna banka nedokázala vytlačiť dostatok peňazí, ktoré by nahradili neplatné bankovky. Problémy nastávajú najmä vo vidieckych oblastiach a malých mestách, kde ľudia nemajú bankové účty a väčšinu transakcií vykonávajú v hotovosti.

Opozičné strany kritizujú vládu, keďže podľa ich názoru toto opatrenie spomalilo hospodársky rast, no nedokázalo vykoreniť čierne a nezdanené peniaze. Vláda naopak tvrdí, že peniaze sa vrátili do finančného systému, čo umožnilo zlepšiť výber daní a poskytlo bankám dostatok financií. Navyše to motivovalo Indov k zakladaniu bankových účtov a väčšiemu využívaniu digitálnych transakcií, čo pomôže ekonomike aj finančnému systému.