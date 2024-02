Vodiči donáškových služieb vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch budú na Valentína štrajkovať

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/KaiPilger

Vodiči donáškových služieb vo Veľkej Británii a v Spojených štátoch sa chystajú na deň svätého Valentína štrajkovať. Požadujú vyššie mzdy a lepšie pracovné podmienky, napísal spravodajský server BBC. V Británii sa do akcie v stredu popoludní zapoja okrem iného zamestnanci firiem Deliveroo a Uber Eats, malo by ich byť až 3000.

Okrem vodičov sa štrajku zúčastnia aj ľudia, ktorí dovážajú objednané jedlo na bicykloch. Jeden zúčastnený cyklista sa BBC zveril, že ich mzda je podľa neho absolútne smiešna. Spoločnosť Deliveroo ale uvádza, že ľudia, ktorí pre ňu rozvážajú, zarábajú sumu, ktorá zodpovedá minimálne životnému minimu v krajine.

„Obetovať niekoľko hodín za naše práva je nevyhnutné, než aby sme ďalej pokračovali v práci za nedostatočnú mzdu,“ napísala na sociálnu sieť Instagram skupina Delivery Job UK. „Naša požiadavka je jednoduchá. Chceme spravodlivú odmenu za prácu, ktorú robíme. Už nás nebaví byť každý deň vykorisťovaní a riskovať naše životy… Je čas, aby naše hlasy boli počuť,“ dodala.

Do štrajku sa zapoja aj kuriéri služieb Just Eat a Stuart.com. Od 17:00 do 22:00 britského času (18:00 až 23:00 SEČ) nebudú prijímať objednávky.

V Spojených štátoch prestanú v stredu popoludní na dve hodiny pracovať aj vodiči Uberu, Lyftu a miestnych donáškových firiem, avizovala spoločnosť Justice for App Workers (Spravodlivosť pre pracovníkov aplikácií). Tá uvádza, že na východnom pobreží USA a na Stredozápade zastupuje spolu viac ako 130 000 vodičov pre aplikácie. Organizátori uviedli, že ich členovia nebudú poskytovať žiadne jazdy na letisko a z letiska v desiatich veľkých mestách, vrátane Chicaga a Miami.