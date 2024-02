Slávna reštaurácia Per Se šéfkuchára Kellera patrí k najdrahším v New Yorku

Reštaurácia sídli na Columbus Circle na Manhattane v budove Deutche Bank Center. Foto: pixabay.com/PublicDomainPictures

Pred dvadsiatimi rokmi, 16. februára 2004, otvoril slávny kuchár Thomas Keller na newyorskom Manhattane reštauráciu Per Se, z ktorej sa veľmi skoro stala jedna z najslávnejších a najoceňovanejších reštaurácií nielen v USA. Reštaurácia je jedným z nemnohých podnikov, ktoré sa v Spojených štátoch pýšia tromi hviezdičkami z trojbodového hodnotenia francúzskeho gastronomického sprievodcu Michelin. A získala tiež rad ďalších prestížnych gastronomických ocenení.

Šéfkuchár Keller si v roku 1994 najprv otvoril v Kalifornii reštauráciu The French Laundry. A keď sláva tejto reštaurácie, ktorá sa nachádza vo vinárskom údolí Napa, prekročila hranice štátu, rozhodol sa v roku 2001 preniknúť aj do New Yorku a otvoriť tam ďalší podnik. S kalifornskými veteránmi založil reštauráciu Per Se a zakrátko po otvorení už mali tri michelinské hviezdičky.

Reštaurácia, sídliaca na Columbus Circle na Manhattane v budove Deutche Bank Center, má tri jedálne ponúkajúce výhľad na Central Park a Columbus Circle. Hosť si môže vybrať medzi pokrmmi s mäsom alebo vegetariánske jedlá, vždy v rámci menu o niekoľkých chodoch za jednotnú cenu 425 dolárov vrátane dane (asi 395 eur), čo z Per Se robí jednu z najdrahších newyorských reštaurácií. Oceňovaná, a tiež patrične drahá, je aj tunajšia ponuka vín.