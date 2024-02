Rusku dodáva sankcionovaný tovar predovšetkým Stredná Ázia a Turecko

Rusko. Foto:Twitter/pride1979

Rusku dodávajú tovar podliehajúci západným sankciám predovšetkým krajiny Strednej Ázie a Turecko. Často sú to výrobky potrebné na vojnové účely, napríklad vozidlá alebo ložiská. Podľa analytikov mníchovského hospodárskeho inštitútu Ifo to vyplýva z údajov o obchode so sankcionovaným tovarom. Pre exportné obmedzenia, ktoré zaviedla Európska únia a ďalšie západné štáty, chýba Rusku asi tretina sankcionovaných výrobkov v porovnaní s predvojnovým obdobím.

„Arménsko, Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizsko a Turecko vyviezli v roku 2022 do Ruska päťdesiatkrát viac tovaru, ktorý je pre ruskú ekonomiku kritický alebo dôležitý pre vojenský priemysel, než koľko vyviezli v roku 2019 celkovo tovaru do všetkých cieľových krajín,“ doplnil. Uviedla zástupkyňa riaditeľa Centra pre medzinárodnú ekonomiku Ifo Feodora Tetiová. To podľa nej naznačuje veľmi vysokú pravdepodobnosť obchádzania sankcií.

Od marca 2022, teda od prvého mesiaca po rozšírení ruskej invázie na Ukrajinu, pochádza osem percent všetkého ruského dovozu tovaru používaného na výrobu zbraňových systémov alebo na vojenský vývoj zo Spoločenstva nezávislých štátov (SNS). V prípade tovaru, ktorý je pre ruskú ekonomiku kľúčový, pochádzajú tri percentá všetkého dovozu do Ruska z krajín SNS.

Čína je pre Rusko najdôležitejšou alternatívnou krajinou pôvodu sankcionovaných výrobkov

Čína je pre Rusko najdôležitejšou alternatívnou krajinou pôvodu sankcionovaných výrobkov. Pochádza odtiaľ 61 percent všetkých sankcionovaných výrobkov, zatiaľ čo ešte v roku 2021 tento podiel predstavoval 35 percent. Z Turecka odchádza do Ruska 13 percent všetkých výrobkov, na ktoré Západ uvalil sankcie, pričom v roku 2021 to boli necelé tri percentá. Rusko dnes tiež získava malú časť, a síce približne jedno percento, všetkého sankcionovaného tovaru z Arménska. Za rovnaké obdobie sa vývoz z EÚ do Arménska zdvojnásobil.

„V prípade Číny možno nárast vývozu do Ruska aspoň čiastočne vysvetliť silnejšou domácou výrobou. V prípade Arménska a Turecka však náhly a prudký nárast vývozu do Ruska naznačujú obchádzanie sankcií,“ povedala Tetiová.

Od začiatku vojny na Ukrajine na jar 2022 klesol vývoz z EÚ do Ruska na 37 percent predvojnovej úrovne. „Jedným z dôvodov stále vysokého objemu vývozu do Ruska je skutočnosť, že iba 32 percent všetkých výrobkov z EÚ podlieha sankciám. V prípade luxusného tovaru je napríklad sankcionovaný vývoz šampanského, ale nie vývoz prosecca,“ vysvetľuje Tetiová.