Britský protimonopolný úrad sa začal zaoberať vernostnými kartami supermarketov

Ilustračné foto. Foto: unsplash.com/Eduardo Soares

Britský Úrad pre hospodársku súťaž a trhy (CMA) sa začal zaoberať vernostnými kartami supermarketov. V krajine totiž pribúda prípadov, keď obchody ponúkajú zľavnený tovar len držiteľom týchto kariet, informoval v utorok britský server Independent. Regulačný úrad okrem iného posudzuje, či je spravodlivé, aby ostatní ľudia k zľavám nemali prístup, keď vernostnú kartu z nejakého dôvodu nemajú.

Protimonopolný úrad vlani v novembri oznámil, že sa zameria na vernostné karty, ako je Clubcard reťazca Tesco či Nectar konkurenčného reťazca Sainsbury’s. V utorok úrad oznámil, že zástupcov reťazcov kontaktoval a že výsledok skúmania zverejní v júli. S kompletnou revíziou by mal byť hotový do konca roka, uviedla agentúra Reuters.

Úradníci sa tiež zamerajú na to, či určovanie cien pre držiteľov vernostných kariet nie je zavádzajúce alebo či zákazníkov neznevýhodňuje. Nárast počtu supermarketov, ktoré dávajú nižšie ceny len členom vernostných programov, prinútil protimonopolný úrad k tomu, aby sa začal situáciou zaoberať. Snaží sa tak pomôcť v situácii, keď sa mnoho ľudí pre vysokú infláciu potýka s krízou životných nákladov. To sa prejavuje najmä pri cenách potravín.

Regulačný úrad bude posudzovať, či niektoré aspekty vernostných programov nemôžu zákazníkov zavádzať – napríklad či je ponúkaná cena pre držiteľov vernostných kariet skutočnou akciou alebo či je naozaj taká výhodná, ako ju reťazec prezentuje. Úrad sa zameria aj na to, či tieto akcie neznevýhodňujú niektoré skupiny kupujúcich, ako aj na to, ako ceny pre majiteľov kariet ovplyvňujú správanie spotrebiteľov a či to má vplyv aj na spôsob, akým medzi sebou supermarkety súťažia.

Protimonopolný úrad tiež začal iniciatívu, ktorej cieľom je povzbudiť ľudí, aby používali jednotkové ceny. Podľa úradu môžu ušetriť aj tým, keď si budú vedieť porovnať ceny nie podľa balenia, ale podľa hmotnosti či objemu, a to potom porovnávať.