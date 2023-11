Žilinská Kia ide výrazne rozširovať výrobu, zameria sa aj na elektromobily!

Výstupná kontrola vozidiel Kia vo výrobnom závode Kia Slovakia v Tepličke nad Váhom pri Žiline. Foto: SITA

Juhokórejská automobilka plánuje vo svojom slovenskom závode v Tepličke nad Váhom preinvestovať takmer 109 miliónov eur do rozšírenia výroby. Hoci sa produkcia fabriky má výrazne navýšiť, nové pracovné miesta by pribúdať nemali.

Závod juhokórejskej automobilky Kia v Tepličke nad Váhom by sa mal rozšíriť. Spoločnosť totiž plánuje investovať bezmála 108 miliónov eur do nafúknutia kapacity závodu. Kým v súčasnosti vyrába iba automobily so spaľovacími motormi, v budúcnosti by sa mala posilniť produkcia elektrifikovaných verzií súčasných modelov a pribudnúť by mala výroba dvoch nových, plne elektrických modelov vozidiel. V jednom prípade by malo ísť o model v nižšej strednej triede a v druhom prípade o SUV.

Investíciu plánuje podporiť investičnou pomocou aj slovenská vláda. Podľa návrhu na poskytnutie investičnej pomoci by mala automobilka dostať stimuly vo forme úľav na dani z príjmov v celkovej sume bezmála 30 miliónov eur. Spoločnosť by si ich mala uplatňovať postupne od roku 2026 až do roku 2030. Definitívne poskytnutie investičnej pomoci však bude musieť odsúhlasiť vládny kabinet.

Práca s novými materiálmi

„Modifikácia výrobnej linky, teda prevádzky lisovňa, zvarovňa, lakovňa a montáž, je nutná pre umožnenie súbežnej výroby automobilov so spaľovacími motormi a automobilov s plne elektrickým pohonom na jednej výrobnej linke, a to z dôvodu, že elektromobily budú vyžadovať materiálne vstupy s nižšou hmotnosťou vzhľadom na vysokú hmotnosť batérie do plne elektrických vozidiel,“ uvádza sa návrhu.

V lisovni slovenského závodu Kia by sa pritom po novom mali vyrábať panely na karosériu nielen z ocele, ale aj z iných materiálov určených na výrobu elektromobilov. Vo zvarovni zase bude nutné modifikovať až 128 automatických zváracích a manipulačných robotov, aby boli schopné vykonávať kompletizáciu jednotlivých častí karosérie z rôznych materiálov.

Úpravami výrobného procesu prejde aj lakovňa a montáž vozidiel, ktorá bude prispôsobená na súbežnú kompletizáciu automobilov tak so spaľovacím motorom, ako aj s elektrickým pohonom.

Elektromobily pre celú Európu

Automobilka Kia sa tak pripravuje na svoju expanziu elektromobility na európsky trh. Práve závod v Tepličke nad Váhom je totiž ich jedinou fabrikou na starom kontinente. Začiatok prác na rozširovaní výroby v závode bol naplánovaný na január 2024. Samotný začiatok novej výroby plánuje investor už o rok neskôr, plnú výrobnú kapacitu by však mal dosiahnuť až v roku 2028.

Vo finále by po realizácii všetkých spomínaných zmien mala výroba v závode stúpnuť až o vyše 36 percent. Kým priemerná výrobná ročná kapacita súčasnej produkcie v peňažnom vyjadrení za roky 2020 až 2022 dosahovala cez 5,6 miliardy eur, v roku 2028 by to malo byť už takmer 7,7 miliardy eur.

Hoci ide o pomerne masívnu investíciu a ešte masívnejšie rozšírenie výroby, automobilka s navyšovaním počtu pracovných miest vďaka plánovaným zmenám nepočíta. Investor sa však prijatím investičnej pomoci od štátu zaviaže, že udrží aktuálnu zamestnanosť v podniku, ktorá aktuálne predstavuje cez 3,5 tisíca ľudí.

Juhokórejská Kia spustila výrobu vo svojom slovenskom závode, ktorý je jediným v Európe, v roku 2006. Do roku 2022 automobilka vyrobila u nás už viac ako 4,4 milióna vozidiel, primárne pre európsky trh, a viac ako 6,5 milióna motorov. V súčasnosti sa vo výrobnom závode v Tepličke nad Váhom vyrába model nižšej strednej triedy Kia Ceed v štyroch karosárskych verziách a taktiež SUV Kia Sportage.