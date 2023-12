Veľké zmeny v bratislavskom Volkswagene: Pribúdajú nové modely, výrobu jedného ale ukončí!

Foto: SITA/AP

Závod automobilky Volkswagen v Bratislave prechádza významnými zmenami vo svojom portfóliu. Po polmiliardovej investícii spúšťa výrobu dvoch nových modelov, zároveň sa však jedného musí vzdať.

Bratislavský závod Volkswagen (VW) Slovakia začal so sériovou výrobou nových modelov VW Passat a Škoda Superb, ktoré sú súčasťou koncernového projektu. Predchádzala tomu investícia do integrácie vozidiel do výroby za takmer 500 miliónov eur. Informovala o tom v piatok hovorkyňa podniku Lucia Kovarovič Makayová.

„Cieľom je nasmerovať naše výrobné závody pre nasledujúce roky k hospodárnemu vyťaženiu kapacít a perspektívnej budúcnosti. Prechod na elektromobilitu v súčasnosti využívame, aby sme znížili komplexitu vo výrobe a ešte viac zefektívnili naše výrobné závody. Vozidlá, ktoré sú založené na rovnakej architektúre, zásadne zlučujeme v našich závodoch naprieč značkami,“ priblížil člen predstavenstva značky Volkswagen pre produkciu a logistiku Christian Vollmer.

Bratislavská fabrika koncernu Volkswagen sa však zároveň lúči s montážou športovo-úžitkových vozidiel Škoda Karoq, ktorú začala na jeseň 2020. Montážou modelu z kapacitných dôvodov vypomáhala automobilke Škoda Auto, ktorá tento model vyrába tiež v Kvasinách.

Výroba Škody Karoq by sa podľa hovorkyne mala v Bratislave ukončiť ešte tento rok. „Koniec produkcie očakávame 20. decembra. Doposiaľ sme na Slovensku vyrobili približne 65 000 Karoqov, z toho viac ako polovicu v tomto roku,“ uviedla.

Veľké zmeny vo výrobe

Podnik pritom tvrdí, že v súvislosti s integráciou koncernového projektu do výroby prišlo k významným zmenám a úpravám naprieč celým výrobným tokom, ako napríklad k rozšíreniu lisovne. Do portfólia zároveň pribudlo ďalších 22 dielov, ktoré po vylisovaní smerujú do novovybudovanej karosárne. Boli v nej nasadené nové generácie robotov a nové riadiace systémy, inováciami tu podľa podniku prešla aj logistika. Do lakovne priniesol projekt nové technológie, ktoré umožňujú ekologickejšiu a udržateľnejšiu výrobu. Zásahmi prešla aj montážna linka, kde sa inštalovala a upravovala manipulačná technika a automatizačné zariadenia.

Fabrika automobilky Volkswagen v Bratislave. Foto: TASR

„Dosiahli sme dôležitý míľnik, ktorý pre náš závod znamená dôležitý krok k využitiu voľných kapacít a zabezpečeniu zamestnanosti,“ uviedol predseda predstavenstva a člen predstavenstva pre technickú oblasť vo VW Slovakia Wolfram Kirchert. Člen predstavenstva spoločnosti Škoda Auto za oblasť výroby a logistiky dodal, že pre koncern VW dosiahli synergické efekty vo výške 600 miliónov eur.

Výroba modelu VW Passat sa vracia do Bratislavy po viac ako 30 rokoch. Bol to vôbec prvý model, ktorý sa vyrábal v hlavnom meste po tom, čo Volkswagen rozbehol v roku 1991 na Slovensku výrobu vozidiel. So značkou Škoda spolupracuje podnik od roku 2008.