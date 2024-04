V roku 2024 by sa malo na svete predať 17 miliónov elektrických áut

Ilustračné foto. Foto: pixabay.com/paulbr75

Predaj elektrických áut v roku 2024 výrazne vzrastie aj napriek zložitým podmienkam na niektorých trhoch. Predpokladá to Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA), ktorá zverejnila v utorok svoju novú prognózu.

V tomto roku by sa na celom svete malo predať 17 miliónov elektromobilov, zatiaľ čo v roku 2023 ich bolo 14 miliónov. Znamenalo by to, že každý piaty automobil predaný v roku 2024 bude elektrický, vďaka čomu sa ešte viac zníži dopyt po rope v cestnej doprave. Približne 10 miliónov týchto vozidiel by sa malo podľa IEA predať v Číne, ktorá je najväčším automobilovým trhom na svete.

Nestabilné ceny batérií, vysoká inflácia a postupné rušenie nákupných stimulov v niektorých krajinách vyvolali obavy o rast odvetvia, globálny predaj napriek tomu zostáva silný, uviedla IEA. V prvom štvrťroku tohto roka celosvetové predaje v medziročnom porovnaní vzrástli o 25 %. V Spojených štátoch by mali elektromobily v roku 2024 zodpovedať za približne jedno z deviatich novoregistrovaných vozidiel. V Európe by tvorili zhruba štvrtinu nových predajov, zatiaľ čo v Číne takmer polovicu. Brzdou rastu v Európe je najmä postupné ukončovanie dotácií v niektorých krajinách, uviedla EIA.

V Európe a Spojených štátoch zostávajú autá so spaľovacími motormi cenovo dostupnejšie než elektrické modely, zatiaľ čo v Číne boli takmer dve tretiny elektrických áut predaných v minulom roku lacnejšie než tradičné vozidlá. „Elektromobily vo všeobecnosti zlacňujú, pretože ceny batérií klesajú, konkurencia sa zintenzívňuje a výrobcovia automobilov dosahujú úspory z rozsahu,“ uzavrela IEA.