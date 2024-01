Spoločnosť Eon otvorila v Essene testovacie centrum pre elektromobilitu

Medzinárodná energetická agentúra predpokladá do roku 2030 desaťnásobný nárast počtu elektromobilov na cestách. Foto: unsplash.com/Michael Fousert

Najväčší nemecký dodávateľ energie Eon otvoril v meste Essen na východe krajiny testovacie centrum pre elektromobilitu. Zariadenie má k dispozícii 25 staníc na testovanie vozidiel, nabíjacích staníc a príslušenstva, oznámila vo štvrtok spoločnosť. Nové centrum je podľa Eon najväčším zariadením svojho druhu v Európe.

Súčasťou centra je päť klimatických komôr, v ktorých možno simulovať všetky teplotné podmienky vyskytujúce sa na celom svete. To umožňuje skúmať nabíjanie elektromobilov pri teplotách od mínus 40 do plus 50 stupňov Celzia, vysvetlila spoločnosť Eon. Výrobcovia automobilov by sa tak mohli zaobísť bez zložitých a nákladných testov v reálnom prostredí.

Spoločnosť ďalej oznámila, že chce rozšíriť svoje podnikanie v oblasti elektromobility naprieč Európou. Podľa nemeckej agentúry pre sieťové odvetvia bola Eon prostredníctvom svojej dcéry Eon Drive začiatkom septembra 2023 druhým najväčším prevádzkovateľom nabíjacích staníc v krajine. K dispozícii mala približne 3900 nabíjacích miest, zatiaľ čo jednotka na trhu, spoločnosť EnBW Mobility, ich prevádzkovala viac ako 5500.Eon podľa vlastných údajov predala v roku 20222 súkromným a firemným zákazníkom v Európe viac ako 20.000 nabíjacích bodov.