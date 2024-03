Dohoda o tanku budúcnosti je na svete: Dosiahli ju tieto dve krajiny

Ilustračné foto. Foto: pixabay.coom/Tumisu

Nemecko a Francúzsko dosiahli prelom v príprave spoločného vývoja tanku budúcnosti. Dnes to po rokovaní s francúzskym ministrom obrany Sébastienom Lecornuom oznámil jeho nemecký kolega Boris Pistorius. Obe krajiny podpíšu príslušné memorandum na konci apríla. Pistorius zdôraznil, že pokrok v spoločnom projekte je historickým momentom, ukážkou sily priateľstva a demonštráciou možností zbrojárskych priemyslov oboch krajín.

Francúzsko-nemecký projekt Main Ground Combat System (MGCS) má ako hlavný pozemný bojový systém po roku 2035 nahradiť nemecké tanky Leopard 2 a francúzske stroje Leclerc. „MGCS nie je obyčajným nástupcom a vylepšením leopardov a leclercov, je to niečo úplne nové,“ vyhlásil Pistorius. Rovnaký názor vyslovil aj Lecornu.

„Nepôjde o vývojového nástupcu, pretože to bude predstavovať technologický skok,“ zdôraznil francúzsky minister obrany. Pistorius prítomným novinárom na tlačovej konferencii povedal, že sú svedkami historického zlomu. „Nie je to len míľnik, je to skutočný historický moment,“ vyhlásil Pistorius o pokroku v dohode o vývoji spoločného tanku.

O budúcej produkcii tanku Pistorius povedal, že výroba bude rozdelená rovným dielom medzi francúzsky a nemecký zbrojársky priemysel. „Rozdelenie bude päťdesiat na päťdesiat,“ uviedol. Poznamenal, že 26. apríla navštívi Paríž, kde príslušné memorandum podpíše.

Nemecko s Francúzskom popri vývoji spoločného tanku pracujú aj na projekte nového európskeho bojového lietadla FCAS, na ktorom sa podieľajú francúzsky Dassault Aviation, Airbus v zastúpení Nemecka a španielska spoločnosť Indra. Cieľom je vyvinúť bojové lietadlo, ktoré by od roku 2040 nahradilo francúzske stíhačky Rafale a európského Eurofightera, na ktorého vývoji a výrobe sa popri Nemecku a Španielsku podieľali tiež Británia a Taliansko. Lecornu dnes povedal, že aj tu urobili Berlín s Parížom pokrok a že o postupe chcú informovať do konca tohto roka.