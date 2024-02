Zostali ste verní akciám? Tak ste len v minulom roku zbohatli o štvrtinu!

Foto: SITA/AP

Aj v minulom roku sa potvrdila overená sila investovania do akciových indexov. Väčšina priniesla dvojciferné výsledky.

Úžasný motor na tvorbu majetku. Aj tak sa dá nazvať investovanie do kľúčových akciových indexov. Napriek najvyšším úrokovým sadzbám za niekoľko dekád recesia vo vyspelých ekonomikách prekvapivo neprišla. Kto zostal naďalej verný tradičnému a overenému investovaniu do akcií aj v roku 2023, poriadne zarobil.

Pozíciu favorita spomedzi všetkých tried aktív opäť potvrdili akciové indexy. Kľúčový index S&P 500, ktorý združuje 500 najväčších spoločností z USA, zarobil 24,2 percenta. Pokiaľ ste investovali do amerických akcií, ideálne prostredníctvom nízkonákladových ETF fondov, svoj majetok ste tak iba za posledných dvanásť mesiacov zväčšili o štvrtinu. A to bez započítania výnosu z dividend. S nimi sa celkový výnos S&P 500 za rok 2023 vyšplhal až na 26,29 percenta.

Americké akcie potiahlo najmä sedem technologických firiem. Najväčší skok zaznamenala Nvidia, ktorej akcie narástli o 240 percent. Darilo sa aj Zuckerbergovej Mete (predtým Facebook), ktorej akcie vystrelili o 185 percent. Návrat k prudkému rastu cien akcií zaznamenala aj Muskova Tesla, ktorá si pripísala vyše 130-percentné zhodnotenie.

Darilo sa aj akciám z iných častí sveta. Európsky index Euro STOXX 50 zarobil 17,3 percenta a akcie rozvojového sveta získali vyše 7 percent. To sú slušné čísla, nad úrovňou dlhodobého priemeru. Premiantom spomedzi kľúčových globálnych indexov bola krajina vychádzajúceho slnka. Japonský Nikkei 225 si počas dvanástich mesiacov minulého roka pripísal masívny zisk 30,1 percenta.

Naopak, krízu výkonnosti tamojšej ekonomiky zažíva Čína. A tá sa prejavuje aj na výnosoch z cenných papierov. Čínske akcie minulý rok stratili 12,5 percenta zo svojej hodnoty a získali nelichotivý titul najmenej výkonných akciových indexov.

Divoká jazda bezpečných prístavov

Divokú jazdu zaznamenali aj takzvané „bezpečné“ aktíva. Americký desaťročný dlhopis začal rok 2023 s úrokom na úrovni 3,5 percenta a časom sa vyšplhal až na maximum 5,02 percenta, čím prekonal magickú 5-percentú hranicu. Mimoriadne volatilný rok uzatvoril s úrokom 4 percentá. Rast úrokov prináša pokles cien dlhopisov a pri poklese úrokov investori do cenných papierov s pevným výnosom naopak zarábajú.

Minulý rok sa niesol v znamení zvyšovania úrokových sadzieb a s tým aj výnosov na dlhopisoch. Z úvodných strát sa cenné papiere s pevným výnosom dokázali vystrábiť a za celý rok 2023 si pripísali zisk 5,5 percenta. S vysokými kupónmi a poklesom úrokových sadzieb na obzore sa zdá, že dlhopisy sa v najbližších rokoch stanú výnosným aktívom.

Dobrý rok má za sebou aj zlato. To síce netvorí zisk a nevypláca dividendu ani kupóny, ale ľudia ho kupovali najmä ako ochranu pred infláciou a geopolitickými trenicami. Žltý kov si k 31. decembru pripísal 13,1-percentný nárast hodnoty. Ostatným komoditám sa darilo menej, keď široký komoditný index S&P GSCI zaknihoval stratu 12 percent. Volatilný rok má za sebou aj ropa, ktorej cenu ovplyvňovali vojny a nepokoje na Blízkom východe. Ropa WTI si odpísala 11,5 percenta.

Napriek obavám z utiahnutej monetárnej politiky a hrozbe recesie sa darilo aj americkému realitnému trhu. Ten dokázal striasť najrýchlejšie dvíhanie sadzieb v histórii a nečakane si v minulom roku pripísal zisk 7,8 percenta.