Zlacnejú Slovákom úvery? ECB by mohla už čoskoro začať znižovať sadzby, naznačil člen rady guvernérov!

Budova Európskej centrálnej banky v nemeckom Frankfurte nad Mohanom. Foto: SITA/AP

Európska centrálna banka (ECB) by mohla začať znižovanie úrokových sadzieb skôr ako americká centrálna banka (Fed). V rozhovore s rakúskym denníkom Kronen Zeitung to uviedol guvernér rakúskej centrálnej banky Robert Holzmann, ktorý je zároveň členom Rady guvernérov ECB.

Holzmann upozornil, že európska ekonomika teraz rastie pomalšie ako ekonomika Spojených štátov. Znižovanie úrokových sadzieb zvyčajne podporuje hospodársky rast. Ich zvyšovanie naopak ekonomickú aktivitu brzdí a pomáha obmedzovať inflačné tlaky.

Šéf gréckej centrálnej banky Jannis Sturnaras, ktorý je tiež členom Rady guvernérov ECB, uviedol v rozhovore s denníkom Preto Thema, že považuje za možné znížiť v tomto roku úrokové sadzby štyrikrát, a to celkovo o jeden percentuálny bod.

ECB predvlani v júli začala zvyšovanie úrokových sadzieb s cieľom dostať pod kontrolu infláciu, vlani v októbri však zvyšovanie úrokov prerušila. Odvtedy drží svoju základnú úrokovú sadzbu na 4,5 percenta. Bez zmeny ju ponechala aj na svojom marcovom zasadnutí. Zároveň však znížila odhad inflácie v eurozóne na tento aj budúci rok, čo by mohlo otvárať dvere na začatie redukcie úrokov.

Čaká nás séria znižovania úrokov?

"Ak sa inflácia bude vyvíjať v súlade s našou marcovou prognózou a ak bude tento trend pokračovať do konca roka, verím, že ECB tento rok prikročí k redukciám úrokov," uviedol Sturnaras. "Osobne sa domnievam, že sú v tomto roku možno štyri zníženia, a to vždy o štvrtinu percentuálneho bodu," dodal. Upozornil však, že tento názor nezdieľajú všetci predstavitelia ECB. "Niektorí kolegovia sú opatrnejší a domnievajú sa, že znižovanie úrokových sadzieb by malo byť umiernenejšie," vyhlásil.

Fed minulý týždeň ponechal svoju základnú úrokovú sadzbu v pásme 5,25 až 5,50 percenta, čo je najvyššia úroveň za 22 rokov. Potvrdil však, že v tomto roku počíta s trojím znížením základnej sadzby, celkovo o 0,75 percentuálneho bodu.

Medziročný rast spotrebiteľských cien v eurozóne sa vo februári spomalil na 2,6 percenta z januárových 2,8 percenta. Inflácia však zostala nad dvojpercentným cieľom ECB. V USA vo februári medziročný rast spotrebiteľských cien zrýchlil na 3,2 percenta z januárových 3,1 percenta.