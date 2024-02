V Bruseli protestujúci farmári blokujú dopravu pred schôdzou ministrov pôdohospodárstva

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP/Alvaro Barrientos

Približne stovka traktorov dnes blokuje dopravu v centre Bruselu, kde sa koná mimoriadne rokovanie únijných ministrov pôdohospodárstva. Témou majú byť hlavne protesty farmárov, ktoré v posledných mesiacoch zachvátili Európu, napísala agentúra AP. Poľnohospodári požadujú, aby Európska únia prijala opatrenia v rôznych oblastiach, od lacných cien v supermarketoch až po dohody o voľnom obchode so skupinou juhoamerických krajín Mercosur.

Okolo únijných inštitúcií bolo dnes ráno zaparkovaných približne 100 traktorov, a to len kúsok od miesta, kde budú ministri rokovať. Budovy podľa AP obklopujú betónové bariéry a ostnatý drôt, zatiaľ čo policajti hliadkujú pri barikádach postavených pred vstupmi do sídla Európskej rady.Cesta vedúca zo štvrtka, kde sídlia budovy únie, do centra Bruselu bola upchatá kolónami traktorov. Niektorí poľnohospodári sa sťažovali na pomalý zánik obrábania pôdy. „Poľnohospodárstvo. Ako dieťa o ňom snívate, ako dospelý za neho zomierate, „povedal AP jeden z nich.

Niekoľko sto metrov od budovy rady poľnohospodári vysypali príves s pneumatikami a polícia rýchlo na miesto dopravila vodné delá, kým sa im hromadu podarilo zapáliť.Na začiatku mesiaca sa podobná demonštrácia zvrhla do násilnosti, keď poľnohospodári zapálili balíky sena a hádzali na políciu vajíčka a petardy blízko summitu lídrov EÚ.

„Ignorujú nás,“ povedala AP Marieke Van De Vivereová, farmárka z regiónu Gent na severe Belgicka. Vyzvala ministrov, „aby k nám boli rozumní, aby s nami išli jeden deň pracovať na poli, s koňmi alebo so zvieratami, aby videli, že to nie je veľmi jednoduché kvôli pravidlám, ktoré na nás kladú“.Dnešný bruselský protest je zatiaľ posledným z dlhej série demonštrácií poľnohospodárov po celej Európe.

Ilustračná foto: unsplash.com/Dietmar Reichle

V sobotu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona pri otvorení parížskeho poľnohospodárskeho veľtrhu privítali farmári pieskovotom a bučaním, pretože podľa nich nerobí dosť pre ich podporu. V posledných týždňoch zasiahli protesty aj Česko, Poľsko, Španielsko, Holandsko či Bulharsko.

Hnutie naberá na obrátkach

Hnutie naberá na obrátkach v čase, keď politické strany vedú kampaň pred európskymi voľbami, ktoré sa uskutočnia 6. až 9. júna, a už prinieslo prvé výsledky. Začiatkom tohto mesiaca Európska komisia odložila návrh proti pesticídom, čím ustúpila poľnohospodárom, ktorí tvoria dôležitú voličskú skupinu. Minulý týždeň predstavila aj návrhy na zjednodušenie administratívnej záťaže pre poľnohospodárov a ďalšie opatrenia, ktoré majú zmierniť tlak, ktorému farmári čelia. Chcela by okrem iného zjednodušiť niektoré podmienky, ktoré musia poľnohospodári v Európskej únii spĺňať pre získanie dotácií, či znížiť počet kontrol až o 50 percent.

Európske združenie poľnohospodárov Via Campesina však uviedlo, že EÚ doteraz neurobila dosť na riešenie ekonomických tlakov. Belgické, nemecké, holandské a francúzske poľnohospodárske združenia preto vyzvali svojich členov, aby sa dnes pripojili k novému protestu.