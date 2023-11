Skupina UniCredit investuje do školstva: Podporí aj vzdelávanie na Slovensku

Foto: unsplash.com/Taylor Flowe

UniCredit Foundation, firemná nadácia skupiny UniCredit, a globálna sieť nezávislých partnerských organizácií na zabezpečenie prístupu ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetky deti Teach For All (TFA), vytvorili trojročné partnerstvo v hodnote 5,5 milióna eur. Cieľom je podporiť rovnosť vo vzdelávaní mládeže v šiestich európskych krajinách, v ktorých banka pôsobí, a to na Slovensku, v Taliansku, Nemecku, Rakúsku, Bulharsku a Rumunsku.

Skupina UniCredit prostredníctvom svojej nadácie okrem finančnej podpory v spomínanom objeme 5,5 milióna eur pre celoeurópske partnerstvo s TFA rozšíri aj svoju podporu pri vychovávaní a školení výnimočných pedagógov. Partnerstvo je zamerané na riešenie rozdielov vo vzdelávaní, ktorým čelia deti v celej Európe, a zároveň sa snaží predchádzať predčasnému ukončeniu školskej dochádzky zo strany mladých ľudí.

Podľa správy Eurostatu z roku 2023 o vzdelávaní a odbornej príprave v Európskej únii totiž predčasne ukončilo školskú dochádzku až 9,6 percenta mladých ľudí vo veku 18 až 24 rokov. Väčší podiel pritom štatistici evidujú pri mužoch, kde dosahuje vyše 11 percent, v prípade žien predstavoval 8 percent. V Rumunsku, na ktoré je program UniCredit Foundation a TFA taktiež zameraný, dosiahol podiel predčasného ukončenia školskej dochádzky dokonca až 12 percent u chlapcov a 13 percent u dievčat.

„Dôsledky predčasného ukončenia školskej dochádzky sú závažné a zahŕňajú zmeškané bezprostredné príležitosti na vzdelávanie a zamestnanie, ako aj potenciálne dlhodobé dôsledky, ako sú nižšie príjmy v dospelosti, zhoršené duševné zdravie a sociálne vylúčenie,“ uvádza UniCredit.

Nerovnosť vo vzdelávaní aj v našom regióne pritom ešte prehĺbila pandémia covidu-19. Podľa marcovej štúdie UNICEF sa zatvorenie škôl v Európe a strednej Ázii dotklo až 63 miliónov študentov. Táto správa tiež konštatuje, že kým v rokoch 2013 až 2019 vo východnej Európe a strednej Ázii školu nenavštevovali až 3 percentá detí vo veku základnej školskej dochádzky, v západnej Európe to bolo iba 1 percento.

Rozšírenie spolupráce

Spolupráca medzi UniCredit Foundation a FTA sa začala v roku 2022 s počiatočnou investíciou banky vo výške takmer 2 milióny eur. Výsledkom tejto spolupráce bolo len za jeden rok úspešné vyškolenie a podpora 592 rôznych spolupracujúcich učiteľov v rámci siete Teach For All v Európe, čím ovplyvnili skúsenosť viac ako 40 tisíc študentov. Prostredníctvom nového partnerstva nadácia UniCredit Foundation a miestni partneri Teach For All budú vzdelávať viac ako 1 400 výnimočných učiteľov, ktorí budú mať do roku 2026 dosah na viac ako 83 tisíc študentov.

„Nadácia UniCredit sa venuje tomu, aby sme študentov vybavili základnými nástrojmi na budovanie ich lepšej budúcnosti, ich komunít a nášho kontinentu. Spoločne s organizáciou Teach For All budeme podporovať spravodlivé vzdelávanie v rámci šiestich krajín UniCredit, rozvíjať kolektívne líderstvo u mladých ľudí a z dlhodobého hľadiska podporovať spoločenskú transformáciu,“ povedal na margo rozšírenia spolupráce predseda nadácie UniCredit Foundation a šéf skupiny UniCredit Andrea Orcel.

Teach For Slovakia

Plánom je v nasledujúcich troch rokoch rozšíriť skupinu učiteľov prvého a druhého ročníka pre viac ako 5 940 žiakov v 20 školách v krajine.

– Rozšírenie programu finančného vzdelávania na Slovensku s podporou UniCredit prostredníctvom absolventa, ktorý bude koordinovať a rozširovať dosah programu na ďalšie školy.

– Rastúci mentorský program v spolupráci s ministerstvom školstva.

– Rozšírenie prístupu k programu Public Leadership Academy pre všetkých učiteľov na úrovni systému.

– Podpora iniciatív fondu sociálnych inovácií na urýchlenie projektov vedených absolventmi, ktoré podporujú rovnosť vo vzdelávaní.

Iniciatíva má pritom podľa šéfa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Jakuba Dusíleka svoje významné opodstatnenie aj v našich podmienkach. „Na Slovensku podľa údajov OECD študuje na vysokých školách podpriemerné percento študentov z rodín, kde rodičia nemajú vysokoškolské vzdelanie. Je mimoriadne dôležité posilniť rovnosť v prístupe k vzdelaniu najmä pre znevýhodnené skupiny,“ uviedol.